Ein virtueller Rundgang durch die Roßweiner Weihnachtsausstellung

Roßwein

„Willkommen im Roßweiner Weihnachtsstübchen“ heißt in diesem Jahr die Ausstellung, die Martina Thiele und ihre Mitstreiter aus dem Heimatverein für die Weihnachtszeit zusammengestellt haben. Das hat Tradition im Heimatmuseum und deshalb wurde darauf auch in diesem für alle so unberechenbaren Jahr 2020 nicht verzichtet. Doch jetzt fristet die liebevolle Sammlung alter und neuerer Dekorations- und Gebrauchsartikel rund um die schönste Zeit des Jahres ein trauriges beziehungsweise sehr einsames Dasein in der „Tonne“ auf dem Markt. Zu sehen bekommt die vielen kleinen und großen Erinnerungsstücke daran, wie Weihnachten vor Jahren und Jahrzehnten ausgeschmückt und begangen wurde niemand – zumindest bis jetzt nicht. Die DAZ lädt ihre Leser zu einer virtuellen Tour durch die Ausstellung ein.

Die meisten Dinge, die in der Weihnachtsausstellung gezeigt werden, stammen aus drei Privathaushalten von Mitgliedern des Heimatvereins, andere Dinge aus dem Fundus des Heimatmuseums. Ihr Hauptaugenmerk bei der Zusammenstellung der Ausstellung hat Martina Thiele auf Räuchermänner, Nussknacker, Pyramiden und Schmuck gelegt. Aber auch Backutensilien von anno dazumal finden sich, was Martina Thiele zu einer stadtgeschichtlichen Erinnerung an Bäckermeister Nestler genutzt hat, der früher am Brückenplatz seine Backstube hatte.

Zur Galerie Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Deswegen lädt die DAZ ihre Leser zu einem virtuellen Rundgang durch die Roßweiner Weihnachtsausstellung des Heimatvereins ein.

Eine kleine Stollenkunde gibt es auch – auf alten Stollenbrettern an der Wand über der Spekulatiusmaschine angerichtet. Alte Märchenfiguren, Weihnachtspostkarten, Adventskalender, Lichterbilder, Pyramidenbausätze, ein altes Geläut und Christbaumspitzen finden sich genauso wie Räuchermänner jeder Art, Spieldosen und Krippen. Auch die alten Erzgebirgsspinnen durften aus der Versenkung ans Licht und hängen nun unter der Decke. „Bis wieder etwas aufgemacht wird, bleibt das hier definitiv alles stehen“, sagt Martina Thiele. „Und wenn ich im Juni Weihnachten mache!“.

Von Manuela Engelmann-Bunk