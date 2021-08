Einbrecher erbeuten Münzen in Roßwein

Roßwein

Unbekannte Täter sind in Roßwein in ein Wohnhaus eingebrochen, das sich an der Gersdorfer Straße befindet. Sie drangen in das Gebäude gewaltsam über ein Fenster ein. Anschließend durchsuchten und durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Münzen. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.Die Kriminellen verübten die Tat zwischen dem 8. August, 10 Uhr und dem 25. August, 13 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von daz/obü