Döbeln

Mehrere hundert Euro Schaden entstanden bei einem Einbruch in Büroräume an der Zwingerstraße/Neue Gasse in Döbeln in der Nacht zum Freitag. Die Einbrecher nahmen einen kompletten Safe mit. Der Gesamtschaden ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Von Thomas Sparrer