Haßlau

Am Wochenende brachen Unbekannte in Haßlau in den Keller eines Wohnhauses ein und entwendeten in der Folge zwei Fahrräder sowie Werkzeuge. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass Unbekannte auch in einen nahegelegenen Schuppen eingebrochen waren. Auch hier hatten es die Einbrecher auf Werkzeuge, unter anderem Kettensägen und eine Rüttelmaschine, abgesehen. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 2.800 Euro.

Von ap/DAZ