Döbeln

Wieder ein Einbruch in Döbeln: Am Montag zerschlugen Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Mastener Straße. Die Einbrecher drangen so in das Haus ein, suchten nach Wertsachen und stahlen nach einer ersten Einschätzung einige hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 1.000 Euro angegeben. Bereits am Wochenende brachen Unbekannte in zwei Wohnungen in der Roßweiner Straße in Döbeln ein.

Von DAZ