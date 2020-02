Döbeln

Am Wochenende brachen bisher Unbekannte erfolgreich in ein Geschäft an der Richard-Köberlin-Straße in Döbeln ein. Nach Angaben der Polizei hebelten sie zunächst ein Fenster auf und dann im Inneren gewaltsam einen Tresor auf. Den räumten die Einbrecher aus und verschwanden mit dem darin gelagerten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Von ap/DAZ