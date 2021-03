Einbrecher schlagen an der Dresdner Straße in Döbeln zu. Sie erbeuten aus einer Wohnung einen Fernseher, eine Spielkonsole und eine Geldkarte. Das Diebesgut hat einen Wert von 2 000 Euro.

