Döbeln

Unbekannte Einbrecher verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Vyskover Straße in Döbeln und drangen dort gewaltsam in zwei Kellerverschläge ein. Aus diesen entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen Angelzubehör, eine Musikanlage sowie zwei Werkzeugkoffer. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 1 200 Euro. Verübt wurde die Tat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr.

Von daz