Döbeln

Unbekannte sind über ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma an der Weststraße in Döbeln eingebrochen. In der Folge durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten etwas Bargeld sowie eine Kaffeemaschine. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von rund 1700 Euro, wie die Polizeidirektion Chemnitz informiert. Die Kriminellen verübten den Einbruch in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr.

Von daz