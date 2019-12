Döbeln/Ostrau

Über zwei Einbrüche im Altkreis Döbeln informiert die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Wohl in der Zeit zwischen 19 Uhr am Samstag und Montagmorgen um 7.30 Uhr sind Unbekannte in einen Imbiss an der Ostrauer Sachsenstraße eingestiegen. Dabei rissen sie sich eine Registrierkasse sowie Messer unter den Nagel. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden der sich auf mehrere tausend Euro beläuft.

In Döbeln traf es in der Nacht zum Montag ein Geschäft an der Richard-Köberlin-Straße. Die bisher unbekannten verschafften sich Zutritt und verschwanden schließlich mit mehreren tausend Euro Bargeld im Gepäck. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 6.000 Euro.

Von ap/DAZ