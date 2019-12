Leisnig

„Das fehlt uns gerade noch in dieser Zeit.“ Rosi Pfumpfel vom Tierheim der Tiernothilfe am Leisniger Eichberg ist so was von sauer. In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in die Büroräume der Einrichtung ein. Am Morgen bot sich den ersten ehrenamtlichen Mitarbeitern ein Bild der Zerstörung. Sofort wurde die Tierheimleiterin verständigt. Sie schildert: „Alle Schränke waren offen, alles durchwühlt, ein Schiebeschrank, der einzige verschließbare Schrank bei uns, wurde aufgebrochen. Doch wir haben bei uns überhaupt kein Bargeld liegen, hier ist gar nichts zu holen.“

Der oder die Einbrecher sahen das anders, hofften auf Beute, fetzten Weihnachtspakete auf und sogar Briefumschläge auseinander, offenbar in der Hoffnung, darin Geldscheine zu finden – jedoch erfolglos.

In den Schränken und Schubfächern würden nur Unterlagen aufbewahrt, teils wichtiger Schriftverkehr, welcher die Tiervermittlung betrifft, zudem Korrespondenz im Zusammenhang mit der Vereinsarbeit.

„Ich muss das jetzt alles wieder mühsam ordnen, dabei hätte ich anderes zu tun“, sagt die Tierheimchefin- Gerade in der Vorweihnachtszeit bedanke sie sich gern schriftlich bei Sponsoren wie zum Beispiel Unternehmen, die mit einer Überweisung an die Tiernothilfe die dortige Arbeit unterstützen. „Das ist alles kein Bargeld“, stellt Pfumpfel klar, „das kommt per Überweisung.“

Der oder die Einbrecher müssen sich ausgekannt haben, vermutet sie. Das Fenster durch welches eingebrochen wurde, ist eins direkt zum Büro. Es ist nicht sofort einsehbar für die Tierheimhelfer, die mit den Tieren direkt zu tun haben und gleich deren Zwinger ansteuern, um sie zu füttern oder auszuführen.

„Es wurde ein Loch in das Fenster geschlagen, dann durchgefasst, um den Fensterwirbel fürs Öffnen zu betätigen. Auf den Papieren auf dem direkt angrenzenden Schreibtisch war ein Fußabdruck zu finden.“

Der Polizei spricht die Tierheimleiterin ein großes Lob aus: Kaum hatte sie in Döbeln wegen des Einbruchs angerufen, sei der in Leisnig arbeitende in Beamter zur Stelle gewesen, habe fotografiert und Spuren gesichert. „Dafür bin ich ja so dankbar“, sagt die Tierheimleiterin, die sich deshalb dann auch nicht so allein gelassen fühlen müsse. Momentan seien eine Reihe von Mitarbeitern krank, sie stehe jetzt allein da.

Ärgerlich sei in dem Zusammenhang, dass die Fenster erst vor zwei Jahren erneuert wurden, quasi noch wie neu sind. „Sie hätten noch lange gehalten“, so die Tierheimchefin. Die Versicherung habe sie jedenfalls schon verständigt. Der Sachschaden, momentan noch nicht beziffert, werde jedenfalls von der Versicherung ersetzt.

Nicht zum ersten Mal wurde im Leisniger Tierheim eingebrochen, zuletzt vor etwa zwei bis drei Jahren einmal zu Ostern. Auch damals war nichts zu holen gewesen, die Ermittlungen der Polizei nach den Tätern blieb erfolglos. Pfumpfel sagt: „Ich möchte, dass die Leute wissen: Bei uns ist nichts zu holen, nicht zu Weihnachten, nicht zu Ostern – überhaupt nicht.“

Von Steffi Robak