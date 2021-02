Döbeln

Sechs Anklagepunkte und dazu Zeugenvorladungen bis zum Nachmittag hatte sich das Amtsgericht Döbeln unter Vorsitz von Richterin Ines Opitz an diesem Verhandlungstag vorgenommen. Der 32-Jährige Angeklagte wurde von Justizbeamten in Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal gebracht. Der gelernte Anlagenmechaniker ist bei Gericht kein Unbekannter. Am 18. Januar klickten bei einer anderen Verhandlung gegen ihn schon die Handschellen. Er hatte gegen Bewährungsauflagen verstoßen und sitzt seitdem in der Justizvollzugsanstalt Dresden in Untersuchungshaft.

Mehrere Diebstähle und Einbruchdiebstähle legte ihm die Staatsanwaltschaft dieses Mal zur Last. Dazu eine Sachbeschädigung und eine eigene Hanfplantage mit neun Cannabispflanzen, die er in seiner Wohnung züchtete.

In Frankenberg soll er im April 2019 in einem Baustoffhandel eingebrochen sein. Über 200 Packungen Zigaretten im Wert von 1500 Euro waren die Beute. Massiver Schaden an der gläsernen Automatiktür, die mit Einbruchswerkzeug zertrümmert wurde, stehen ebenso in der Anklage. Viele Blutspuren an Zigarettenpackungen und im Markt wurden hinterlassen, weil er sich offenbar an den Scherben der Tür selbst verletzte.

Ein Mittweidaer Polizist schilderte als Zeuge, wie er und seine Kollegen morgens um vier den Tatort sicherten. Nach fast zwei Stunden vor Ort bemerkten sie den unterkühlten und völlig durchnässten Angeklagten, der sich auf dem Gelände hinter Betonrohren versteckt hatte. Die Blutspuren und Glassplitter in seinen Socken schienen den 32-Jährigen zu überführen. Sein Anwalt Thomas H. Fischer gelang es dennoch die Täterschaft seines Mandanten in Zweifel zu ziehen. Vor allem kritisierte er, dass die wiedergefundenen, blutbesprenkelten Zigarettenschachteln komplett entsorgt wurden, da dieser Schaden seinem Mandanten so ja nicht zur Last gelegt werden könne.

Verhandelt wurde weiterhin ein Einbruch in einem Getränkemarkt in Frankenberg, wo Schnaps und vor allem Zigaretten die Beute waren. Dazu ein Ladendiebstahl von zwei Lautsprecherboxen in einem Frankenberger Fachgeschäft und ein Kellereinbruch in das Getränkelager des Döbelner Italieners am Sternplatz. Dabei hatten die Sohne des Gastwirtes ihn gestellt und die geklauten Getränke wieder abgenommen. Dazu gab es wohl eine ziemliche Tracht Prügel für den Einbrecher.

Rechtsanwalt Thomas H. Fischer versuchte das massive Drogenproblem seines Mandanten entlastend ins Feld zu führen und legte ein Gutachten zur Schulfähigkeit des 32-Jährigen aus einem Gerichtsverfahren, das in Chemnitz aktuell noch gegen ihn läuft, vor. Einige der Taten gab der Angeklagte zu, wie den Kellereinbruch und einen Ladendiebstahl im Döbelner Nettomarkt. Andere leugnete er.

Richterin Ines Opitz verurteilte den jungen Mann nach siebeneinhalb Stunden Verhandlung schließlich zu neun Monaten Haft ohne Bewährung wegen drei der angeklagten Diebstahlsdelikten, dem Cannabisanbau und einer Sachbeschädigung. Er hatte im Mai 2020 auf der Kreuzung vor der Döbelner Schell-Tankstelle, an einem Nachmittag halbnackt und vollkommen zugedröhnt, den Verkehr behindert, Autofahrer bepöbelt und einer jungen Frau den Autospiegel abgetreten.

Günstig kommt er dagegen finanziell davon. 80 Euro Werteinziehung muss er tragen, weil es wegen den beiden Zigaretteneinbrüchen zu keiner Verurteilung kam. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Sparrer