Döbeln

In die Gaststätte Old Town Pub an der Theaterstraße in Döbeln ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Die Kripo ist zurzeit vor Ort auf Spurensuche. Der oder die Täter sind offenbar gewaltsam durch die Haupteingangstür in die Räume des Pubs eingedrungen. Dabei entstand Sachschaden. Aus der Gaststätte ist vermutlich Bargeld entwendet worden. Über die genaue Summe ist noch nichts bekannt. Der Tatzeitraum liegt nach jetzigen Erkenntnissen zwischen Mittwochnacht, 23.30 Uhr und Donnerstag früh, 8.40 Uhr.

Von obü