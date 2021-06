Einbruch in Gadewitzer Firma

Gadewitz

In der Nacht zum Montag, zwischen 22.40 und 0 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände einer Firma in Gadewitz in der Gemeinde Großweitzschen. Dazu zerschnitten sie den Zaun, hebelten dann die Plexiglasscheiben dreier Rolltore auf und gelangten so in das Innere des Firmengebäudes. Neben drei weiteren beschädigten Plexiglasscheiben durchwühlten die Unbekannten die Räume nach Brauchbarem und entfernten sich schlussendlich mit mehreren Werkzeugen. Der einbruchsbedingte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Angaben zum Stehlschaden stehen noch aus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von DAZ