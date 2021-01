Hartha

Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gaststätte/ Burgerladen in der Steinaer Straße ein. Dafür hebelten sie die Eingangstür auf. In den Räumlichkeiten wurde ein Zigarettenautomat aufgehebelt und eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln gestohlen. Der Stehlschaden konnte noch nicht beziffert werden, der Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Von DAZ