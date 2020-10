Einbruch in Massanei – Polizei ermittelt

Massanei

Ein Einbruchsdelikt in Massanei beschäftigt die Polizei. Wie Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, haben sich die unbekannten Täter Zutritt zu dem Gebäude verschafft, indem sie eine Scheibe einschlugen. Als Tatzeitraum gibt die Polizei den 12. Oktober, 15 Uhr, bis zum 13. Oktober, 6 Uhr, an. „Zum Stehlschaden liegen noch keine Angaben vor, der Sachschaden beträgt einige hundert Euro“, so Marcus Gerschler.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um das Jugend -und Freizeitzentrum „Checkpoint“. Das machte bereits in den sozialen Netzwerken im Internet die Runde. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) kann das bestätigen. Er schaute sich den Tatort am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an und traf dort auf die Spurensicherer der Polizei.

Anzeige

Aktuell ist im „Checkpoint“ kein Betrieb. Die Kindervereinigung Leipzig als Träger sucht eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter für die Einrichtung. Bürgermeister Steffen Ernst möchte sobald wie möglich einen Gesprächstermin mit dem Träger, um über die Zukunft des „Checkpoint“ zu sprechen.

Von Dirk Wurzel