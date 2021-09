Roßwein

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 6.25 Uhr, auf das Gelände einer Firma in der Dr.-Gemeinhardt-Straße in Roßwein. Dort schnitten sie die Blechseitenwand einer Lagerhalle auf, um anschließend in die Halle einzudringen. In der Halle entwendeten die Täter eine unbekannte Menge Kupferkabel sowie weitere Baumaterialien. Der Stehlschaden muss noch ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich aber auf mindestens 20.000 Euro.

Von DAZ