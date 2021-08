Einbruch und Prügel in Döbeln – Gericht verhängt Jugendstrafe

Döbeln

Minutenlanges Schweigen am Zeugentisch. Jedes Wort muss Richterin Marion Zöllner, die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts, dem 18-Jährigen aus der Nase ziehen. „Naja“, sagte er schließlich. Und schwieg weiter. „Naja ist noch keine strafbare Handlung“, sagte Richterin Zöllner. Aber eine solche konnte der Zeuge auch nicht beschreiben.

Geld oder Schläge

Angeblich soll der Angeklagte gemeinsam mit seinem großen, mittlerweile im Gefängnis sitzenden Bruder, versucht haben, dem 18-Jährigen 70 Euro abzuziehen – Geld oder Schläge, versuchte räuberische Erpressung heißt es dazu in der Anklage. Wurde der Zeuge eingeschüchtert? Richterin Zöllner hakte nach: „Wollen oder können Sie nichts sagen?“ Er könne nichts sagen, antwortete der junge Mann. Bei der Polizei war er auskunftsfreudiger hatte dort den großen und kleinen Bruder bezichtigt, sie hätten die 70 Euro von ihm verlangt.

Prügel auf der Mehringstraße

Weitere Zeugen, die zu diesem Sachverhalt aussagen sollten, waren nicht zur Verhandlung erschienen. Das Gericht hätte sie mit einigem Aufwand ranholen können. Aber der Staatsanwältin war das zuviel Aufwand. Denn es standen ja noch anderen Taten im Raum, die der Angeklagte eingeräumt hatte.

So zum Beispiel in eine Wohnung am Döbelner Obermarkt und Diebstahl mit einem Mittäter (bereits verurteilt) eingebrochen zu sein und zwei Spielekonsolen gestohlen zu haben. Und auch, vor einem Jahr mit einem anderen Mittäter einen Geschädigten auf der Franz-Mehring-Straße verprügelt zu haben, wobei der Verprügelte einen Kiefernbruch erlitt. Und dann ist da noch ein Ladendiebstahl. Dagegen wäre die Strafe für die versuchte räuberische Erpressung nicht beträchtlich ins Gewicht gefallen.

Verteidiger ist angefressen

In zweiter Instanz hatte das Landgericht Chemnitz den großen Bruder übrigens von diesem Tatvorwurf der versuchten räuberischen Erpressung freigesprochen. Das Schöffengericht in Döbeln hatte dafür und für den räuberischen Kaffeediebstahl ein Jahr Haft als Gesamtstrafe verhängt. Die Berufungskammer hat die Strafe des großen Bruders durch den Teil-Freispruch auf acht Monate reduziert. Auch ein Aspekt, den Rechtsanwalt Thomas H. Fischer als Verteidiger des 20-Jährigen nun thematisierte.

„Ich möchte nicht verhehlen, dass ich von der Einstellung angefressen bin“, sagte Rechtsanwalt Fischer. Der Verteidiger hätte seinen Mandanten lieber freigesprochen gesehen. Weil er keine schädlichen Neigungen bei ihm erkennen könne, sprach er sich für Auflagen oder Weisungen nach Jugendrecht als Rechtsfolge für die gestandenen Taten aus.

Auch schon als Laubenknacker unterwegs

Staatsanwältin Pönisch und die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe sahen aber wohl schädliche Neigungen, die das Verhängen einer Jugendstrafe rechtfertigen. Der 20-jährige ist strafrechtlich bereits aufgefallen. Er hat Ausbildungen und Berufsvorbereitungen abgebrochen, die Schule seinerzeit ohne Abschluss verlassen.

„Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass zum Tatzeitpunkt und auch noch heute schädliche Neigungen vorliegen“, sagte Richterin Zöllner, als sie das Urteil des Gerichts begründete: Sechs Monate Einheitsjugendstrafe mit Bewährung für den Wohnungseinbruchsdiebstahl, die gefährliche Körperverletzung und den Ladendiebstahl. Zwei Jahre dauert die Bewährungszeit mit den Auflagen Bewährungshilfe und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit. In dieser Strafe geht die aus einer früheren Verurteilung mit auf: Der 20-Jährige hatte aus einer Döbelner Gartenlaube im März 2019 35 Angelruten und Zubehör gestohlen, wofür ihn das Gericht zur Zahlung von 250 Euro Geldauflage verdonnerte. Das hat der junge Mann aber nicht gemacht, weswegen er eigentlich in den Ungehorsams-Arrest sollte. „Darum kommt er nun herum“, sagte die Richterin.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel