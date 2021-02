Einbruchsversuche in Döbeln und Schmierereien in Roßwein

Döbeln/Roßwein

Eine Anwohnerin der Leipziger Straße in Döbeln hörte in der Nacht zum Sonntag Geräusche und bemerkte daraufhin einen Unbekannten, der sich auf einem Grundstück zu schaffen machte. Sie öffnete das Fenster und sprach ihn an, woraufhin der schlanke, dunkel gekleidete Unbekannte flüchtete. Wie sich herausstellte, hatte er offenbar versucht, die Tür zu einer dortigen Praxis aufzubrechen. Das war gegen 1 Uhr. Nur wenige Minuten später wurde die Polizei zu einer Apotheke unweit der Leipziger Straße gerufen. Offenbar derselbe Täter hatte dort zunächst geklopft und dann ein Ausgabefenster beschädigt. Als eine Mitarbeiterin der Apotheke darauf aufmerksam wurde, flüchtete der Unbekannte erneut. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen versuchten Einbruchs. Der Sachschaden beträgt insgesamt mindestens 1 000 Euro.

Häuser beschmiert

Mehrere gleichartige Schmierereien in Roßwein wurden der Polizei am Sonnabend angezeigt. Unbekannte hatten am Kreuzplatz unter anderem zwei Fassaden und einen Postbriefkasten mit schwarzen Zahlen- und Buchstabenkombinationen verunstaltet. Derartige Graffiti in den Farben Schwarz und Pink sind auch an der Döbelner Straße an eine Gebäudefassade geschmiert worden. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Sachbeschädigungen erfolgten zwischen Freitag, 15.45 Uhr und Sonnabend, 8.30 Uhr.

Von daz/obü