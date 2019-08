Kriebstein

Die Gemeinde Kriebstein feiert ihr 25-jähriges Bestehen. In der jetzigen Form mit den acht Ortsteilen gibt es die Kommune zwar erst seit 20 Jahren, doch wichtige Fusionen erfolgten bereits fünf Jahre vorher.

Zusammenschluss in mehreren Etappen

„Per 1. Januar 1994 schlossen sich die Orte Ehrenberg, Kriebethal und Höfchen mit Kriebstein zusammen und die Gemeinde Kriebstein war aus der Taufe gehoben“, berichtet Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler). Vier Monate später kam noch Erlebach hinzu. Eine Ausnahmegenehmigung war erforderlich, damit Reichenbach auf eigenen Wunsch 1996 an die Gemeinde Kriebstein angegliedert werden konnte. „Im Zuge einer Gemeindegebietsreform wurde Grünlichtenberg mit Höckendorf dann 1999 zwangsweise der Gemeinde Kriebstein zugeordnet“, beschreibt Euchler das vorerst letzt Fusionskapitel. Damals hatte die Kommune eine Einwohnerzahl von zirka 2930 erreicht. Ende des vergangenen Jahres waren es noch 2099.

Wer fleißig radelt darf zur Tombola

Trotz schwieriger demografischer Situation – der Gemeindegeburtstag soll laut Euchler groß gefeiert werden, und zwar am 28. September. Die Organisatoren um die Bürgermeisterin haben sich für den ersten Teil des Festtages etwas Besonderes einfallen lassen: eine Familien-Fahrradtour durchs ganze Gemeindegebiet, inklusive Fährüberfahrt nach Erlebach mit Mittagsimbiss an der Lochmühle. Die Tour soll 9 Uhr starten und gegen 13 Uhr enden. „Wer sie komplett absolviert, also jeden Ortsteil auf der Strecke passiert, der bekommt einen Fahrradpass und kann bei der abendlichen Tombola mitmachen“, sagt Maria Euchler.

Buntes Fest auf Goetheschulplatz

Ein festliches Treiben auf dem Goetheschulplatz in Kriebethal startet dann um 14 Uhr. Dort soll auch ein Festzelt aufgebaut werden. Hüpfburg, Freizeit Franz und Kinderschminken gibt’s für die Kleinen, eine Ortsteil-Olympiade für die Großen. Dabei müssen immer fünf Personen ein Feuerwehrauto ziehen. Musik liefern das Brass & Sing Orchester Ottendorf, abends die Coco-Band aus Mittweida und ein DJ fürs Festgetümmel. Vereine, Feuerwehr und Kindereinrichtungen sind in die Versorgung der Gäste mit einbezogen. Ab 18 Uhr stehen Festrede, Freibier, Tanzshow, Tombola und Tanzabend auf dem Programm.

Von Olaf Büchel