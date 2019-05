Grossweitzschen/Ostrau

Aufatmen heißt es in Westewitz. Die Hauptstraße in dem Ort soll voraussichtlich ab Freitag wieder durchgängig befahrbar sein, die Vollsperrung der Vergangenheit angehören. „Die neue Trafostation steht, die Arbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen. Es gibt nur noch einige Restarbeiten. Doch die Straße ist wohl ab Freitag wieder frei“, sagt Großweitzschens Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Etwa zwei Monate lang war die Hauptstraße dicht.

Aus der Ferne steuerbar

Das ließ sich nicht vermeiden, wie Uwe Härling, Leiter der Netzregion Westsachsen von Mitnetz Strom, am Donnerstag in der Niederlassung Mockritz erklärte. Für das Errichten der neuen kompakten Transformatorenstation, die eine alte mit Baujahr 1982 ersetzt, musste mehrmals quer in der Straße geschachtet werden. Zudem wurden im gleichen Zuge 192 Meter Mittelspannungskabel und zirka 480 Meter Niederspannungskabel in der Erde verlegt, um die Station anzuschließen. Rund 85 000 Euro hat das ganze gekostet. Die neue Trafostation ist mit so genannter Fernwirk-Technik ausgestattet. Das heißt, sie lässt sich von einer Zentrale in Taucha aus fernsteuern. Uwe Härling: „Das erhöht die Effizienz des Netzes und macht zugleich die Versorgung zuverlässiger. Denn bei Störungen kann schneller umgeschaltet werden, ohne das jemand vor Ort sein muss.“

Erdkabel statt Freileitungen

Härling informierte auch darüber, was Mitnetz Strom als EnviaM-Netzbetreiber in diesem Jahr für die Regionen Großweitzschen und Ostrau noch so alles plant. Das sind weitere fünf Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer Million Euro, inklusive der bereits erledigten Westewitzer. Schwerpunkte dabei sind der Austausch von Freileitungen im Mittel- und Niederspannungsnetz durch Erdkabel sowie die Modernisierung von Transformatorenstationen.

Gadewitz

Dazu gehört die Verkabelung der Mittel- und Niederspannungsfreileitung im Ortsteil Gadewitz in Richtung Zschaitz. Knapp 2 800 Meter Mittelspannungsfreileitung werden durch 3 400 Meter Mittelspannungskabel ersetzt. Dabei können zwei Betonmaststationen demontiert und durch neue Kompaktstationen in Gadewitz und Redemitz ersetzt werden. Außerdem werden in Koordination rund 1.260 Meter Niederspannungsfreileitung durch Weiterhin sollen 730 Meter Niederspannungskabel rund 1 260 Meter Niederspannungsfreileitung ersetzen. Dabei erfolgt die Umstellung von sechs Hausanschlüssen. Ende Mai soll Baustart sein, im Frühjahr 2020 Bauende. Investitionssumme: 600 000 Euro.

Hochweitzschen

In Hochweitzschen ist eine neue Kompakt-Trafostation Am Bäckerberg geplant, die dann die alte Station in diesem Bereich ersetzt. Außerdem ist der Ersatz von 280 Metern Mittelspannungsfreileitung durch 390 Meter Mittelspannungskabel sowie der Neubau von 180 Meter Niederspannungskabel vorgesehen. In Ostrau soll entlang der Lommatzscher Straße die Freileitung verschwinden, stattdessen kommt Kabel in die Erde.

Strocken und Schmorren

„In Strocken gab es in der Vergangenheit punktuell Versorgungsstörungen. Einwohner wünschten Veränderungen. Darauf reagieren wir“, sagt Uwe Härling. Für die alte Ortsnetz-Transformatorenstation kommt eine neue Kompaktstation im Lastschwerpunkt in der Nähe des Teiches. Außerdem werden 1 760 Meter Mittelspannungs-Freileitung durch 1 000 Meter Erdkabel in Richtung Kleinpelsen, 900 Meter blanker Niederspannungsfreileitung durch isolierte Freileitung sowie 900 Meter Niederspannungsfreileitung durch 230 Meter Erdkabel ersetzt. Verbunden ist das mit neuen Hausanschlüssen und neuen Straßenlampen – die die Gemeinde finanziert. Bauzeit: Mai bis November.

In Schmorren wird eine alte Betonmaststation durch eine moderne Kompaktstation ersetzt. Freileitungen verschwinden, Erdkabel werden verlegt und die Straßenbeleuchtung wird zum Teil erneuert.

Von Olaf Büchel