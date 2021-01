Eine Roßweiner Dreckecke verschwindet

Roßwein

So viel kann er inzwischen definitiv sagen, Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos): Die Destille wird abgerissen. Und zwar im ersten Halbjahr 2021. Das ist ein wichtiger Schritt für die Stadt, die das Objekt vor vier Jahren erworben hat. Nicht nur, weil das große Eckgebäude an der Ecke Mittel/Querstraße, in dem früher die Destillerie untergebracht war, längst eine Gefahrenquelle für Fußgänger darstellt, da es immer mehr in sich zusammenfällt. Ein enormer Schritt ist der baldige Abriss auch, weil die Destille unter Denkmalschutz steht und solche Gebäude bekanntermaßen nicht einfach so zurückgebaut werden können.

Die Genehmigung von der Denkmalschutzbehörde aber liegt nun vor und das Stadtoberhaupt zeigt sich erleichtert angesichts der Aussicht auf ein baldiges Verschwinden des Schandflecks.

Anzeige

Vorausgegangen war dem ein zähes Ringen der Stadt mit dem Amt. Denn natürlich hat die Landesdenkmalschutzbehörde prinzipiell großes Interesse daran, denkmalgeschützte Objekte zu erhalten. Vor fünf Jahren war die Destille als Einzeldenkmal eingestuft worden. Die Stadt aber hat in dem immer weiter in sich zusammenfallenden Haus keine Zukunft gesehen, will lieber den durch einen Abriss entstehenden Platz nutzen, um an dieser Stelle benötigte Parkplätze zu bauen.

Das allein zählt natürlich nicht als Argument für die Denkmalschutzbehörde. Entscheidend war am Ende ein Gutachten, mit dem die Stadt auf ein vom Landratsamt Mittelsachsen in Auftrag gegebenes Gutachten reagierte. Und das besagte, dass eine Notsicherung des Gebäudes eben nicht kostengünstiger ist als der Abriss. Der ist nun genehmigt, wenn auch nach einer langen Warteschleife.

Der Torbogen der Destille soll beim Abriss stehen bleiben und optisch in das zukünftige Parkplatzensemble eingegliedert werden. Der Stadtrat hatte dem Bau bereits zugestimmt.

Von Manuela Engelmann-Bunk