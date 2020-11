Eine Tankstelle für Bienen am Roßweiner Weinberg

Roßwein

Wie eine Kräuterschnecke sieht das aus, was die Hortkinder der Grundschule am Weinberg jetzt auf ihrem Gelände stehen haben. Es ist eine Nektar-Tankstelle, ein Beet, das mit Blumen bepflanzt wird, die Bienen Nahrung bieten. Beim Aufbau haben die Schüler selbst mitgeholfen und sie dürfen es auch pflegen und so den Tisch für die heimische Insektenvielfalt reich decken.

Stiftungsbotschafter Mathias Wachs, Geschäftsführer der Wachs Bauunternehmung GmbH, weiß, wie wichtig die Beschäftigung mit dem Thema der Erhaltung der Artenvielfalt ist. Das Bienensterben sei zwar zunehmend präsenter, allerdings ohne wirklich ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Vielen sei gar nicht bewusst, dass der jährliche Wert der Nahrungsmittelproduktion durch Bestäuben mehrere hundert Milliarden Euro beträgt.

Von ME