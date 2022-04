Ostrau/Beutig

Auf der Suche nach Entschleunigung unternehmen 15 Fahrgäste gerade eine ganz besondere Reise. Vier Tage lang bringen zwei Postkutschen, die mit bis zu sieben Stundenkilometern über Land rollen, die Fahrgäste von Leipzig nach Dresden. Am Mittwochabend machten sie Halt auf dem Hofgut Beutig nahe Ostrau, ehe es am nächsten Tag weiter in Richtung Meißen geht. Annett und Mike Kracht sowie der Bad Dübener Siegfried Händler halten die Zügel der vier Pferde, die die beiden Kutschen ziehen, in den Händen. Die alten Postkutschen wurden nach originalen Plänen von 1830 gebaut. Die Reise an sich begann am Dienstag am Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Am Freitag will man die Landeshauptstadt Dresden erreichen. Für die außergewöhnliche Tour muss jeder Gast 700 Euro zahlen – inklusive drei Übernachtungen mit Halbpension im Hotel Kloster Nimbschen, im Hofgut Beutig bei Ostrau sowie in Meißen.

Von LVZ