Niederstriegis

Den derzeit wohl luftigsten Arbeitsplatz in der ganzen Region haben zwei Männer in Niederstriegis. Sie tragen einen Teil des rund 60 Meter hohen Industrie-Schornsteins der ehemaligen Textilfabrik an der Freiberger Mulde ab. Es handelt sich um Sicherungsmaßnahmen, wie Jörg Liebig vom Referat Denkmalschutz des Landratsamtes bestätigte.

In rund 60 Metern Höhe wird der Industrie-Schornstein des ehemaligen Textilbetriebes an der Mulde in Niederstriegis gekürzt. Quelle: Sven Bartsch

Der schon seit mehreren Jahrzehnten ungenutzte ehemalige Textilbetrieb am Fuße des Ullrichsbergs steht unter Denkmalschutz und hatte bis vor einiger Zeit einem Bürger aus den westlichen Bundesländern gehört. Ende des vorigen Jahres hat dieser die große Industrie-Immobilie verkauft. Neuer Besitzer ist nach Informationen dieser Zeitung Marcel Schliebe vom gleichnamigen Autocenter ( ACS) in Geringswalde.

Seit dem Frühjahr laufen Sicherungsmaßnahmen auf dem Areal. Schliebe selbst ist einer der Männer, die auf dem Schornstein arbeiten, der zunächst um sechs Meter abgetragen werde. Laut einem Mitarbeiter sollen auf dem Dach der Fabrikhalle Solarmodule installiert werden.

Von Olaf Büchel