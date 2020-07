Roßwein

Im Bereich einer Grundstückszufahrt in Hohenlauft kam es am Sonntag zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW-Transporter (Fahrer: 45) und einem mit einem Laufrad fahrenden Jungen (21 Monate). Der Junge wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden an den Fahrzeugen wurde keiner bekannt. So teilt es die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Von ap/DAZ