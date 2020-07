Einmaliges Konzept in Gefahr: Roßweins Wald-Kita gehen die Kinder aus

Roßwein

Unter dem Vordach der großen Laube stehen die Gummistiefel fein säuberlich in Reih und Glied. Rechts daneben hängen die Rucksäcke der „Waldkinder“ – Sitzkissen, Trinkflasche, Sonnen- und Zeckenschutz, zwei Brotbüchsen und Wechselsachen müssen reinpassen. Die Taschen müssen selbst getragen werden, sie sind die permanenten Begleiter der Jungen und Mädchen, wenn sie unterwegs sind.

Und das sind die Kindergartenkinder, die die Außengruppe des Roßweiner Regelkindergartens „Bussi Bär“ besuchen, ziemlich oft. Nicht nur, aber vor allem im Wald auf dem Hartenberg. Dort hat die naturnahe Gruppe einen großen Garten mit Laube, einem „normalen“ WC und – manchmal – fließendem Wasser über das System der Gartenanlage. Und sie hat in einem kleinen Waldareal nahe der Hartenbergbaude auch einen ausgebauten Bauwagen, der zum Schlafwagen umfunktioniert ist und in dem nicht nur die Mittagsruhe stattfindet, sondern der auch sonst Anlaufpunkt ist und in dem beispielsweise das Werkzeug aufbewahrt wird. Sowohl im Gartendomizil als auch am Schlafwagen haben in den zurückliegenden Jahren Eltern kräftig mitgewirkt, um die Bedingungen zu verbessern.

Komplett anderer Alltag

Heute ist es kühl für einen Sommertag. Gerade 13 Grad zeigt das Thermometer. Die richtige Kleidung ist grundsätzlich wichtig. Und das Wissen darum, dass die Kinder seltenst wie aus dem Ei gepellt nach Hause kommen. Eltern, die ihre Kinder in die Waldgruppe geben, müssen sich dessen bewusst sein. Und sie sollten sicher sein, dass das Konzept für ihre Kinder geeignet ist – und umgekehrt.

Der Alltag in der Waldgruppe unterscheidet sich stark von dem im Regelkindergarten. Es gibt andere Regeln, mehr Freiheiten. Natürlich wird auch hier gemalt, gebastelt, geschnippelt – nur anders eben und vor allem Draußen. Pläne werden auch mal schnell über Bord geworfen, spontan etwas anderes gemacht. Das Wetter spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wer am liebsten drinnen spielt, ist hier nicht gut aufgehoben. Neugierig sollten Kinder sein, die hier ihre Kita-Zeit verleben. Offen für Neues. Schwierig ist es für Kinder, die sich nicht gern schmutzig machen. Und: Ein Tag im Waldkindergarten ist anstrengend. Mindestens drei Jahre alt muss ein Kind sein und trocken, wenn es hier betreut werden soll. Quereinsteigen ist immer möglich, also auch noch im letzten Jahr vor Schuleintritt beispielsweise.

Keine Gruppe mit nur einem Kind

„Es wäre gut, wenn sich Eltern ganz bewusst für diese Gruppe entscheiden.“ Und wenn Lebensalltag und Kita-Konzept miteinander einher gingen. „Wir sind einfach auch stark auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen.“ Jana Rohwer und Katja Brinkmann haben in ihren zwölf Jahren im Waldkindergarten schon viel erlebt. Gute und schwere Zeiten. Wie sie sich das von den Eltern wünschen, haben sie sich die Heilerziehungspflegerin und die Sozialpädagogin selbst auch ganz bewusst für die Arbeit in dem 2007 ins Leben gerufenen Konzept entschieden. Beide Frauen sind auch Naturpädagogen, Jana Rohwer außerdem Erzieherin. Die 47-Jährige wird die Einrichtung nach zwölf Jahren im September verlassen – vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Dabei ist der Waldkindergarten genau Ihrs, sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Doch die Rahmenbedingungen hier stimmen für die Waldheimerin nicht mehr.

Katja Brinkmann ist gespannt, wie es weitergeht mit der Waldgruppe. Denn aktuell sieht es so aus, dass nur ein Kind von den momentan zehn bleibt. Allein sieben kommen in die Schule. Mit einem Kind kann keine Gruppe gehalten werden. Mit fünf Kindern ist das Konzept damals gestartet, zwischenzeitlich waren auch schon 15 Mädchen und Jungen da. Manche Familien haben nacheinander alle ihre Kinder gebracht. Die wenigstens kommen direkt aus Roßwein.

„Viele wissen gar nicht, dass es uns hier oben gibt“

Weil Corona vieles durcheinander gebracht hat, starten die Waldkinder zurzeit direkt in ihrem Garten in den Kita-Tag. Normalerweise ist der Frühdienst im Regelkindergarten abgedeckt, von wo aus es dann per Fußmarsch hinauf ins Domizil auf den Hartenberg geht. Bis nach dem Vesper sind die Waldkinder dann auf dem Hartenberg unterwegs, der Spätdienst findet wieder im Bussi Bär statt. Solange wie es das Wetter zulässt, bleibt das so. „Im vergangenen Jahr waren wir fast bis Weihnachten draußen“, sagt Katja Brinkmann. Bis es dann meist im März wieder komplett auf den Hartenberg geht, hat die Gruppe im Keller des Bussi Bär zwei Räume. Das Mittagessen aber, das nehmen die Waldkinder seit 2011 ganzjährig in der Hartenbergbaude ein. „Für sie ist es der Knaller“, sagt Brinkmann und lacht. Eingeführt haben die beiden Frauen das, um den Tagesablauf zu entspannen. Früher mussten die zum Mittag immer in den Bussi Bär, was umständlich war und Spielzeit gekostet hat.

Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), das wissen die Frauen, möchte gern an dem Waldgruppen-Konzept festhalten. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise im März gab es einen Krisenelternabend, um auf die Situation hinzuweisen. Katja Brinkmann hätte sich eher Initiative gewünscht. „Viele wissen gar nicht, dass es uns hier oben gibt“, sagt sie und wünscht sich, dass man sich nicht ausruhen würde auf dem Konzept, das ohne Kinder und Eltern eben nicht funktioniert.

Von Manuela Engelmann-Bunk