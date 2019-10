Einmischen ab 5 Prozent? Großweitzschen diskutiert Bürgerbegehren

Großweitzschen

„Die Schwelle für Bürgerbegehren muss so niedrig wie möglich sein“, sagt Gemeinderätin Susann Munz ( CDU) zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Großweitzschen. Vorausgegangen war dem eine Diskussion, wie hoch der Prozentsatz sein soll, um ein Bürgerbegehren in Gang zubringen. Während in den Beschlussvorlagen zehn Prozent angedacht waren, zogen einzelne Gemeinderäte nur fünf Prozent in Betracht. Der Prozentsatz steht für die Anzahl der Bürger, die sich für ein Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift stark machen. Bei zehn Prozent bedeutet das: Zehn von 100 Bürgern über 16 Jahre müssen sich beteiligen.

„Ich bin empört“

Susann Munz rechnete das am Beispiel des Ortes, in dem sie selbst wohnt. „Strocken hat 2.500 Einwohner über 16 Jahre. Das würde bedeuten, es wären 250 Unterschriften für ein Bürgerbegehren nötig. Die Schwelle muss runter“, betonte sie erneut. Bei fünf Prozent wäre es entsprechend der Rechnung nur die Hälfte der Bürger nötig. „Wir suggerieren Bürgernähe und jeder kleine Ort sollte sich mit einem Bürgerbegehren helfen können“, so die Gemeinderätin weiter. An die Ratsmitglieder appellierte Susann Munz weiter: „Wir machen das hier für die Bürger, nicht für die Verwaltung oder den Bürgermeister. Ich bin empört.“ Und mit Blick auf eben jene Verwaltung: „Dass es Ihnen als Verwaltung nicht gefällt, wenn es um Bürgerbegehren geht, ist mir klar.“ Dem Einwand, Bürger können sich auf kurzem Wege auch im Gemeinderat Gehör verschaffen, hatte Munz ihre eigenen Erfahrungen entgegen zu setzen. „Selbst ich als Gemeinderätin rede mir in manchen Belangen den Mund fusselig.“ Ein Bürgerbegehren, so ihre Auffassung, gehe dann bisweilen schneller.

Sitzung unterbrochen

Sebastian Wloch ( CDU) forderte ebenso ein klares Bekenntnis für die fünf Prozent. „In der Vorbesprechung einigten wir uns doch darauf und jetzt stehen da plötzlich zehn Prozent.“ Währenddessen erinnerte Sascha Suhr ( Die Linke) die Vertreter der Freien Wähler an ihr Wahlprogramm. „Dort ist die Rede davon, die Bürgerbeteiligung hoch zu halten“, so Suhr. Das Wachrütteln brachte seinen Erfolg: Bürgermeister Jörg Burkert, selbst bei den Freien Wählern, unterbrach die Sitzung für eine Zusammenkunft der Fraktion. „Fünf Prozent“, fasste das Gemeindeoberhaupt das Ergebnis aus der eingeschobenen Beratung kurz und prägnant zusammen. Damit ist der Weg für Bürgerbegehren – mit niedrigerer Schwelle – in der Gemeinde Großweitzschen künftig frei.

Von Stephanie Helm