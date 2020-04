Hartha

In den frühen Morgenstunden vom Karfreitag, gegen 2 Uhr, trafen Polizeibeamte vor einer Garage in Hartha eine Menschengruppe an. Die Beamte stellten an der Döbelner Straße insgesamt sieben Personen fest, die augenscheinlich vor der Garage in trauter Runde dem Alkohol zusprachen. Triftige Gründe für ihren nächtlichen Aufenthalt konnten sie nicht angeben.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mussten den Heimweg antreten. Letztlich wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt. Wegen der im Freistaat verhängten Corona-Ausgangsbeschränkungen sollen sich Bürger nicht in Gruppen zusammenfinden, um das Übertragungsrisiko des Virus zu verringern.

Von daz