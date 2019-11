Einstige Karosseriewerker besuchen ihre Werkhallen

Döbeln

90. Geburtstag feiert in diesem Jahr das RKB Karosseriewerk Döbeln. Aus diesem Anlass gab es am Freitag ein ganz besonderes Veteranentreffen. Zum ersten Mal seit dem Eigentümerwechsel und dem Neustart 2017 empfing das Traditionsunternehmen an der Eichbergstraße knapp 20 ehemalige Mitarbeiter des Döbelner Karosseriewerkes an ihrer alten Arbeitsstelle. „Wir wollen bei einer Werksbesichtigung und bei Kaffee und Kuchen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen“, sagt Firmeneigentümer Dirk Hartmann.

Siegfried Zschockelt (82) leitet seit Beginn seines Ruhestandes im Jahr 1999 die Truppe der ehemaligen Mitarbeiter des Betriebs, dies sich vierteljährlich trifft und nach wie vor großes Interesse an der Entwicklung ihres Karosseriewerkes hat. Siegfried Zschockelt zeigt einen dicken Aktenordner mit Fotos von den Treffen, von den alten Kollegen, historischen und aktuellen Zeitungsausschnitten. Er hatte 1954 im Betrieb gelernt, arbeitete als Lackierer, später als Meister und als Fertigungsbereichsleiter und zuletzt im Einkauf.

Geschäftsführer Patrick Taube (43), ist seit 2005 im Unternehmen. Gemeinsam mit Eigentümer Dirk Hartmann stellt er den Veteranen die neue Unternehmensstrategie vor, führte durch die Hallen und hat extra für die alten Kollegen einen alten Barkas-Transporter auf den Hof gefahren. Für den legendären Kleintransporter B 1000 aus DDR-Zeiten fertigten die damals 80 Mitarbeiter des VEB Karosseriewerk Döbeln ab 1966 Ersatzkarosserien. „Zwölf B1000-Karossen waren es am Tag und dazu 23 000 Ersatztüren im Jahr“, erinnert sich Siegfried Zschockelt. „Das Unternehmen hat die Geschichte des Wirtschaftsstandortes Döbeln kontinuierlich mitgeprägt“, sagt Eigentümer Dirk Hartmann nach der Runde mit den Veteranen stolz. Und auch in Zukunft will Geschäftsführer Patrick Taue sicherstellen, dass das Unternehmen für seine Beschäftigten und den Standort Verantwortung wahrnimmt. „Sowohl der boomende Onlinehandel als auch der Wechsel in die E-Mobilität versprechen auch künftig jede Menge Sonderfahrzeugbau made by RKB-GAMO. Zusammen mit den voriges Jahr zugekauften GAMO Fahrzeugwerken ist die neue Marke RKB-GAMO der zweitgrößte Sonderfahrzeugbauer Deutschlands mit derzeit 150 Beschäftigten, davon etwa 70 in Döbeln und rund 70 in Altenburg.

Helmut Rolke freut sich nach dem Rundgang in seinem ehemaligen Betrieb. Der heute 88-Jährige begann nach der Vertreibung aus Schlesien 1951 im Werk eine Stellmacherlehre. Er war gestern der älteste der Veteranen des einstigen Karosseriewerkes, die an der 90-jährigen Firmengeschichte mitgeschrieben haben.

Von Thomas Sparrer