Einzelhändler in Hartha bangen um ihre Existenz

Hartha

Harthas Einzelhändler kämpfen um ihre Existenz. Dank des neuen Verkaufsmodells „click + meet“ dürfen sie ihre Ladentüren wieder öffnen und die Kundschaft in den Verkaufsräumen stöbern – mit einem vorher vereinbarten Termin. Mit Besorgnis sehen die Händler aber einer erneuten Ladenschließung entgegen.

Am Dienstagmorgen um 9 Uhr steht Ramona Schiffner noch alleine in der Harthaer Filiale des Schuhhändlers Riedemann. „Bei uns gibt es keine Schlangen vor dem Laden. Viele nehmen das neue „click + meet“Angebot noch nicht so an“, sagt die Geschäftsleiterin. Dabei ist das Sortiment riesig. Fast schon zu groß. Gerade erst ist neue Ware eingetroffen. Doch auch die Winterkollektion steht noch im Laden. „Das Lager platzt aus allen Nähten. Im September haben wir die Ware bestellt. Normalerweise kommt die dann im Dezember bis Februar rein. Dieses Mal kam aber alles auf einmal“, sagt Ramona Schiffner.

Erneute Schließung droht

Es würden schon mehr Kunden „click + meet“ nutzen, als noch die Vorgängervariante „click + collect“. Es sei einfach wichtig, dass die Kunden wieder in den Laden dürften. Vor allem Kinderschuhe müssten einfach vor dem Kauf anprobiert werden. Dennoch hält sich die Nachfrage in Grenzen. Höchstens zwei oder drei Kunden kämen pro Stunde, sagt Geschäftsleiterin Schiffner. Das Angebot müsse sich erst einmal in der Stadt herumsprechen.

Ob die Geschäfte jedoch überhaupt weiter öffnen dürfen, hängt von der Inzidenzzahl im Landkreis Mittelsachsen ab. Am Montag und Dienstag überschritt sie wieder die Marke von 100. Sollte der Wert an drei auf einander folgenden Tagen über 100 liegen, müsste der Landkreis die Lockerungen der Coronamaßnahmen, zu denen auch die Ladenöffnungen gehören, wieder zurücknehmen. „Das wäre ganz schlimm für uns. Aber es bringt nix. Wir müssen einfach positiv denken“, sagt Ramona Schiffner.

Schlaflose Nächte

„Wenn ich die Nachrichten höre, dass ich eventuell wieder schließen muss, bekomme ich schlaflose Nächte“, sagt auch Heidi Bixl. Seit 17 Jahren betreibt sie ihr Modegeschäft am Harthaer Markt. Seit dem 14. Dezember ruhte der Verkauf im Laden. Ihre Stammkundschaft umsorgte sie dennoch und lieferte Bestellungen aus. Noch haben nicht alle Kunden wieder den Weg in ihr Geschäft gefunden. „Viele scheuen sich noch“, sagt Heidi Bixl. Dabei wird in dem Geschäft auf die Einhaltung der Regeln geachtet. Nur zwei Personen dürfen den Laden gleichzeitig betreten, die Tür ist offen, um zu lüften und auch das Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit. „click + meet“ hilft der Modehändlerin. Geld zurücklegen kann sie aber nicht. Alles fließe wieder in die neue Kollektion.

„Ich habe Existenzängste“, sagt Heidi Bixl. „Wenn wir wenigstens „click + meet“ beibehalten könnten, könnte ich durchkommen.“ Das die Politik eine so klare Unterscheidung zwischen kleinen Einzelshandelsgeschäften und großen Supermärkten getroffen hat, kann die Geschäftsfrau aus Hartha nicht nachvollziehen: „Ich glaube nicht, dass die kleinen Händler Infektionstreiber sind. Und in den großen Märkten wird gar nicht auf die Hygiene geachtet. Das sollte differenzierter betrachtet werden.“

Modehändlerin Heidi Bixl hofft, dass wenigstens „click + meet“ beibehalten werden kann. Quelle: Sven Bartsch

Ungedeckte Kosten trotz „click + meet“

Auch Steffi Augustin-Seemann ist besorgt. Seit 30 Jahren gibt es das Schuhhaus Augustin schon. Vor zehn Jahren hat Augustin-Seemann den Laden von ihren Eltern übernommen und führt ihn in der zweiten Generation. „Ich will natürlich auch schöne Schaufenster, aber ich weiß nicht, wo von ich das bezahlen soll“, sagt die Schuhhändlerin. Durch „click + meet“ habe sie nur unwesentlich mehr Kunden als noch mit dem Vorgängermodell „click + collect“. Am Montag waren es fünf. „Das deckt in keinster Weise meine Kosten“, sagt Steffi Augustin-Seemann.

Ein langsames Sterben

Die Strategien, mit festgelegten Terminen das Einkaufen zu ermöglichen, findet die Schuhhändlerin nicht sinnvoll. „Die wenigstens, die vorbeikommen, haben auch vorher angerufen. Die Politik hat die Sache einfach nicht richtig durchdacht“, sagt sie. Sie würde sich wünschen, dass die Kunden wie im Herbst in begrenzter Zahl, unter Einhaltung der Hygieneregeln, aber ohne Termin kommen könnten. Das sei besser und auch überschaubarer für die kleinen Läden. Umso länger die jetzige Situation so anhalte, desto schneller würden die kleinen Innenstädte aussterben.

Finanzielle Unterstützung in Form der Überbrückungshilfe hat der Laden in der Straße des Friedens dieses Jahr noch nicht erhalten. „Das ist ein langsames Sterben. Wenn ich den Laden aufgeben müsste, wäre das ganz, ganz traurig.“

Von Tim Niklas Herholz