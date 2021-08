Waldheim

Das Alloheim „Am Eichberg“ verwandelt sich wieder in eine Eisdiele. Am Freitag gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Eiskaufen, um damit am Sonnabend die Waldheimer bewirten zu können. Für eine „Flatrate“ genannte Pauschale von vier Euro können die Gäste dann den ganzen Nachmittag lag Eis essen.

„Eis essen, Spaß haben und dabei noch etwas Gutes tun, das ist das Ziel unserer außergewöhnlichen Flatrate-Aktion“, sagt Einrichtungsleiterin Frau Manuela Wolf Ulbricht, „und genau deshalb wollen wir mit allen Bürgern gemeinsam im Zuge unseres sächsischen Kaffeenachmittages ein großes Eis-Fest veranstalten.“ Ab 15 Uhr wird sich in der Residenz neben selbst gebackenem Kuchen alles um Schoko, Vanille, Erdbeereis und kühle Getränke drehen.

Die Erlöse spendet das Waldheimer Alloheim den Geschädigten der Hochwasserkatastrophe in den westlichen Bundesländern. Anfang/Mitte Juli hatten Sturzfluten große Verheerungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen angerichtet. Wie Ramona Moebius vom sozialen Dienst des Waldheimer Alloheims berichtet, sind auch Mitarbeiter der Seniorenheim-Gruppe betroffen, die im ganzen Bundesgebiet Einrichtungen betreibt. In allen diesen Einrichtungen veranstaltet die Alloheim-Gruppe diese „Eis-Flatrates“, um den vom Hochwasser betroffenen Mitarbeitern zu helfen.

Schoko, Vanille und Erdbeere – aus diesen Sorten können sich die Gäste des Alloheims am Sonnabend ihre Eisbecher zusammen stellen. Und musikalische Unterhaltung wird es auch geben. Für diese sorgt Ronny Kaiser aus Rochlitz, der ein Repertoire der Schlager bekannter Sänger wie Roland Kaiser, Udo Jürgens und Costa Cordalis darbieten kann.

Besucher des Eistages im Alloheim müssen folgende Regeln des Infektionsschutzes beachten. Es gelten die 3 G – geimpft, genesen, getestet. Letzteres weisen die Gäste mit einem aktuellen Test nach, das andere über entsprechende Bescheinigungen.

Von diw/daz