Eis und Spezialitäten in der Döbelner Rathauspassage

Döbeln

Beim Gedanken an ihr neues Café Elá strahlt Aysegül Savul über das ganze Gesicht. Am 1. April eröffnet die 35-Jährige in der Rathauspassage in Döbeln ihre erste eigene Gastronomie. Die bisherige unter dem Namen Black&White bekannte Creperia und Cocktailbar in der Passage wird künftig Café Elá heißen. Ayses quirlige sechsjährige Tochter Elá ist die Namensgeberin.

Italienisches Eis und Softeis

Einiges Etabliertes wollen die neuen Betreiber fortführen. Zu leckeren Crepes und Frozen Joghurt kommt künftig noch italienisches Eis und Softeis. „Natürlich werden wir auch türkische Kaffee-Spezialitäten, türkische Backwaren und Süßigkeiten wie Baklava anbieten“, erzählt die 35-Jährige, deren Familie aus der Nähe von Antalya stammt und die seit 16 Jahren in Döbeln zuhause ist. Sohn Chan besucht die siebente Klasse am Lessing-Gymnasium. Tochter Elá die Kindertagesstätte Kleeblatt.

Spezialitäten aus Antalya

Gern will Aysegül Savul türkische Spezialitäten, verschiedene Suppen oder gefüllte Pasteten und Teiggerichte sowohl mittags als auch abends anbieten. Auch orientalische Abende mit Cocktails und vielleicht auch Bauchtanz könnte sich die neue Betreiberin vorstellen. Im Kern wollen wir aber ein gemütliches Café betreiben, in dem man mittags, nachmittags oder abends gemütlich essen und trinken kann“, beschreibt die junge Frau. Ende März werden sie die Schlüssel und die Einrichtung von den Vorbesitzern übernehmen und die Gastronomie ab 1.April unter neuem Namen weiterführen.

Traurige Vorgeschichte

Im August 2017 eröffneten Ramona Horn und Raimund Börner ihre „Black&White Lounge“ in der Rathauspassage und boten Frozen-Yoghurt-Eisbecher, frische Salate, süßen oder herzhaften Crepés sowie Kaffeespezialitäten und Cocktails an. Doch ein Jahr später, als das Café gerade etabliert war, hob ein Schicksalsschlag das Leben der beiden Gastronomen aus den Angeln. Der 20-jährige Sohn der beiden, der auch im Café mitgeholfen hatte, war in Leipzig bei einem Unfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen. Danach sahen sich die trauernden Eltern außer Stande, das Café weiterzuführen und suchten einen Nachnutzer.

In zwei jungen Leuten, die zuvor auch Stammgäste waren, fanden sie damals neue Betreiber, die das Café seit Oktober 2018 betreiben und nun Ende März in neue Hände abgegeben werden. Bis dahin wird das Black&White freitags und samstags noch als Cocktailbar weiter betrieben.

Von Thomas Sparrer