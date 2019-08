Döbeln

Die Stadtwerke-Eisarena wird in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit nicht auf dem Obermarkt aufgebaut. Die Stadtwerke Döbeln holen das zweiwöchige Eislauf-Vergnügen für Jung und Alt in diesem Jahr auf ihr Gelände an der Rosa-Luxemburg-Straße. Das kündigten Geschäftsführer Gunnar Fehnle und Prokuristin Simone Friedrich an.

Er selbst fand den Zuspruch und die Gestaltung der Eisarena im vergangenen Jahr auf dem Obermarkt gut, stellte Gunnar Fehnle voran. Trotz viel Regens seien die Veranstaltungen gut besucht gewesen. Die Döbelner hätten das Angebot zum Eislaufen, aber auch sich auf einen Glühwein abends zu treffen, gut angenommen. Auch die Caterer rund um die Eisarena seien zufrieden gewesen.

Viel Kritik am letzten Weihnachtsmarkt

Dennoch gab es nach dem letzten Weihnachtsmarkt viel Kritik und saßen Kulturamt, Stadtwerbering und Stadtwerke seit Januar zusammen, um zu beraten, wie der Weihnachtsmarkt 2019 aussehen solle.

Nach dem aktuellen Stand soll der 157. Döbelner Weihnachtsmarkt in diesem Jahr über drei bis vier Tage mit einem intensiven Programm am Niedermarkt stattfinden. „Die Detailfragen wollen wir ab der kommenden Woche besprechen. Aber wir als Stadtwerbering und das Kulturamt der Stadt stellen uns der Aufgabe und wollen beim Weihnachtsmarkt Neues versuchen.Wir legen uns für den kürzeren Weihnachtsmarkt richtig ins Zeug und haben auch schon einige Leute und Partner gewonnen“, sagt Grit Neumann vom Stadtwerbering. Wer noch gut Ideen habe, mitgestalten und nicht nur meckern wolle, sei dabei gerne zum Mitmachen eingeladen, sagt sie. Dass die Eisarena nicht mehr auf dem Obermarkt steht, bedauert Grit Neumann ein wenig. Sie akzeptiere aber die Entscheidung der Stadtwerke.

Weihnachtsdorf im Hof der Stadtwerke

Die Stadtwerke-Eisarena soll vom 29. November bis zum 15. Dezember Mittelpunkt eines Weihnachtsdorfes auf dem Stadtwerkegelände werden. „Wir arbeiten wieder eng mit den Vereinen der Stadt zusammen“, kündigt Stadtwerkeprokuristin Simone Friedrich an. Auch beim Rahmenprogramm wollen die Stadtwerke vor ihrer Haustür noch eine Schippe drauf legen. So ist mit dem Verein Mittelsächsischen Kultursommer eine Art Wintermärchen auf dem Eis geplant und soll es weitere Events neben dem Eisstockschießen und dem Eishockeyderby geben.

Rund um die Eisarena soll es auch wieder ein entsprechendes kulinarisches Angebot und ein Partyzelt geben. Dafür wurden die einheimischen Gastronomen Lars Lemke und Nils Götzel gewonnen.

Und noch ein besonders Schmeckerchen ist durch den Umzug auf das Stadtwerkegelände geplant. Die Eisarena soll ein Zeltdach erhalten, um so den Regenproblemen der letzten Jahre etwas entgegenzusetzen.

Die eher symbolischen Preise fürs Eislaufen und Ausleihen der Schlittschuhe bleiben unverändert. „Wir wollen mit unserer Eisarena unseren Kunden etwas zurückgeben“, sagt der Stadtwerkegeschäftsführer.

Rabatten müssen weichen

Auf dem Gelände der Stadtwerke sind nun im Vorfeld kleine Umbauten notwendig. Einige Blumenrabatten müssen versetzt werden, damit die Eisfläche hinpasst. Direkt gegenüber der Eis-Arena gibt es auf dem städtischen Parkplatz an der Ritterstraße und auf dem Parkplatz am Stadtbad genügend Stellflächen. Auch der Weg zum Weihnachtsmarktgeschehen am Niedermarkt sei kurz und günstig. „Dass die Verbindung vom Stadtwerkegelände zur Innenstadt funktioniert, zeigt sich ja in jedem Jahr schon bei unserem Stadtwerke-Familienfest im Rahmen des Döbelner Stadtfestes“, findet Gunnar Fehnle.

Von Thomas Sparrer