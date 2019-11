Elbzigeuner rocken Roßweiner Weihnachtsmarkt

Rosswein

Ja klar mag sie Weihnachten. Die Zeit der Kerzen, wenn die Leute zusammen kommen, gemeinsam am Tisch sitzen. Doch Ines Lammay, Kulturverantwortliche der Stadt Roßwein, hängt meist mit allen privaten Vorbereitungen auf diese schöne Zeit im Jahr hinterher. Das liegt daran, dass sie in den Monaten vor der Adventszeit vor allem damit beschäftigt ist, das Programm für den traditionell ersten Weihnachtsmarkt in der Region in trockene Tücher zu bekommen. Der Roßweiner Weihnachtsmarkt eröffnet auch in diesem Jahr wieder am ersten Adventswochenende den Reigen und weil das in knapp drei Wochen ist, steht das Programm längst fest.

Los geht es ganz klassisch für Roßwein am Freitagabend mit dem Anschieben der Weihnachtspyramide vor dem Rathaus und der Glühweinverkostung. Um 19.30 Uhr sind die Leipziger Academixer mit ihrem Programm „Trenn dich“ im Rathaussaal zu Gast, Karten dafür sollten sich Interessierte schnell sichern.

Der Samstag steht dann zwischen 14 und 23 Uhr ganz im Zeichen der weihnachtlichen Vielfalt: Schon um 13 Uhr startet ein Weihnachtsflohmarkt mit Kuchenbuffet und Bastelangebot im Kirchgemeindehaus, das Jugendblasorchester der Döbelner Musikschule spielt ab 14 Uhr auf parallel dazu wird im Heimatmuseum zur Schau geklöppelt und es gibt Kaffee und Kuchen. Der Stollen wird um 14.30 Uhr angeschnitten, die Chorgemeinschaft Frisch Auf gibt gemeinsam mit der Singegruppe der Kita Bussi Bär ab 15.30 Uhr im Rathaussaal ihr Adventskonzert. Das Puppenspiel der Auterwitzer Puppenstiege beginnt um 15.45 Uhr auf dem Markt. Danach besuchen der Weihnachtsmann und sein Engel die Kinder und verteilen kleine Geschenke. Nach dem großen Lampionumzug sind die Elbzigeuner an der Reihe – und begeistern ihr Publikum ab 19 Uhr mit Musik unter anderem vom Balkan, aus Frankreich und Russland. Im Keller des Rathauses sorgt der Mittelsächsische Jugendverein wieder für Abwechslung, im Weihnachtscafé auf der Rathausgalerie kann man es sich schmecken lassen und die Weihnachtsbäckerei mit der Bäckerei Zschiesche lädt wieder alle Kinder zur kreativen Teigverarbeitung ein.

Das alles gibt es auch am Sonntag noch einmal – und noch viel mehr. Ab 14 Uhr hat der Weihnachtsmarkt geöffnet, und gleich zu Beginn zeigen die Kita-Steppkes vom Weinberg ihr Stück „Der Zeitenmann – Weihnachten gibt’s Hitzefrei“. Schluss ist um 19.30 Uhr und der letzte Ton gebührt dem Roßweiner Posaunenchor.

Von Manuela Engelmann-Bunk