Elf Monate auf Bewährung für Missbrauch

Döbeln

Elf Monate Freiheitsentzug, ausgesetzt zur Bewährung mit einer Bewährungszeit von drei Jahren – das ist das Urteil für einen 54-jährigen Döbelner, der wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Döbelner Amtsgericht stand. Richter Janko Ehrlich verkündete am Mittwoch das Urteil.

Der Mann hatte im Februar 2018 einem zu diesem Zeitpunkt 13-jährigen Mädchen Pornobilder über den Nachrichtendienst Whatsapp auf ihr Handy geschickt. Zudem wird ihm vorgeworfen, zwischen Juni 2017 und März 2018 sich dem Mädchen in seiner Wohnung genähert und seinen Unterleib an ihrem Po gerieben zu haben. Zudem soll er ihr eine Kiste mit Sexspielzeug in die Hand gedrückt haben.Bereits im Mai war der Fall von Richter Lutz Kermes verhandelt worden. Damals versuchte der Angeklagte darzustellen, dass er nicht wusste, dass das Mädchen erst zwölf gewesen sei. Auch bestritt er jemals mit dem Mädchen allein gewesen zu sein.

Ihr Alter kam beim Zigarette-Schnorren zur Sprache

Doch schon da gab es Anhaltspunkte dafür, dass er das wahre Alter des Mädchens kannte. „Er wusste, dass ich erst 13 war“, sagte sie. Auf Nachfrage ergänzte die Schülerin, dass sie mal eine Zigarette beim Angeklagten schnorren wollte und in diesem Zusammenhang ihr Alter zur Sprache kam. So sind die anzüglichen Nachrichten und die versendeten Pornobilder als sexueller Missbrauch von Kindern strafbar. Der Strafrahmen beginnt bei drei Monaten und reicht bis zu fünf Jahren.

Prozess im Mai zunächst ausgesetzt

Weil das Gericht damals noch weitere Zeugen hören wollte und den Prozess nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist fortsetzen konnte, setzte Richter Lutz Kermes die Hauptverhandlung aus. Sie begann nun noch einmal unter Vorsitz von Richter Janko Ehrlich. So wurde noch ein 17-jähriger Bekannter des Mädchens vernommen, der bei der körperlichen Annäherung mit in der Wohnung des Angeklagten war. Der junge Mann hatte auch von einer Gummibrust erzählt, die der Angeklagte aus einem Schrank geholt und dem kichernden Mädchen in die Hand gedrückt hatte.

Im Nachhinein sollen die Vorfälle bei dem Mädchen für eine posttraumatische Belastungsstörung gesorgt haben. Deshalb trat sie im neuen Verfahren mit Rechtsanwalt Thomas H. Fischer als Nebenklägerin auf und forderte Schmerzensgeld.

„Ein zwölfjähriges Kind kann das alles noch nicht einordnen und sie haben keine Erklärung für ihr Tun und keine Einsicht“, so die Staatsanwältin zum Angeklagten. Dass er die Verbreitung der Bilder gestand, hielt sie ihm zumindest zugute.

1000 Euro Strafzahlung für den Kinderschutzbund

Richter Janko Ehrlich verurteilte ihn zu elf Monaten Haft auf Bewährung. Zudem trägt er die Verfahrenskosten und muss an den Deutschen Kinderschutzbund eine Strafzahlung von 1000 Euro in Raten überweisen. Der Schmerzensgeldforderung stimmte er im Urteil nicht zu. Der über mehrere Tage laufende Chat zwischen dem Mädchen und dem Angeklagten sowie andere Aussagen des Mädchen ließen das Gericht schließen, dass die Vorgänge nicht der alleinige Grund für eine posttraumatische Belastungsstörungen und die schulischen Probleme des Mädchens sein können. Das Schmerzensgeld kann sie aber noch in einem Zivilverfahren einklagen.

Von Thomas Sparrer