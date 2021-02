Eltern und Erzieher in der Region Döbeln hoffen auf Normalität

Region Döbeln

„Endlich geht es wieder los“, sagt Ina Beier. Sie leitet die Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz (Zschaitz-Ottewig). Sie und ihr Erzieherteam haben die Jungen und Mädchen vermisst. „Wir sind so gespannt, wie sich die Kinder in den letzten Wochen entwickelt haben“, sagt sie. Trotz der Freude darüber, dass es wieder losgehen kann, schwingt auch ein bisschen Angst mit. „Wir haben viele Erzieherinnen, die zur Risikogruppe gehören. Wie kann ich die schützen?“, fragt Ina Beier. Doch sie will die Angst nicht die Oberhand gewinnen lassen, sondern sich erst einmal freuen, dass es jetzt wieder losgehen kann. „Wir sind ja jetzt schon geübt in den einzelnen Situationen. Wir kennen die Notbetreuung und auch der eingeschränkte Regelbetrieb ist nicht neu“, sagt die Kita-Leiterin. „Wir wissen, was zu tun ist und stützen uns auf unsere schon erarbeiteten Konzepte.“ Sollte es die angekündigten Handlungsempfehlungen für Kindereinrichtungen geben, will Ina Beier zusätzliche Anpassungen vornehmen.

Konzept liegt bereit

In Ostrau und Kiebitz wartet man schon seit Wochen darauf, dass der Kita-Betrieb zumindest eingeschränkt wieder starten kann. Das fertige Konzept hat Leiterin Andrea Winkler längst in der Schublade bereit liegen. Sie freut sich, dass das Haus bald wieder voll ist. „Lieber gestern als heute“, sagte sie schon vor zwei Wochen. Neun Stunden, von 7 bis 16 Uhr, sind die Einrichtungen in Ostrau und Kiebitz ab kommendem Montag geöffnet. Eltern, die einen Betreuungsvertrag über zehn oder elf Stunden abgeschlossen haben, müssen nur die angebotenen neun Stunden bezahlen.

Kinder brauchen soziale Kontakte

„Kinder brauchen soziale Kontakte“, sagt Ralf Fillies, Vorsitzender des Döbelner Kinderschutzbund-Vereins. Das Kinderhaus in Döbeln ist zu und wird es erst einmal bleiben. Er würde sich wünschen, dass Einrichtungen wie seine im Zuge der Kita- und Schul-Öffnungen auch wieder öffnen dürften, einfach weil sie für Kinder und Jugendliche Bedeutung besitzen. Dafür müsse man an anderer Stelle nachbessern – beim Homeoffice für Arbeitnehmer beispielsweise.

Diana Eschner, die die Kita „Wirbelwind“ in Westewitz leitet, ist hin und her gerissen. „Die Öffnung könnte zu früh sein“, sagt sie. Ihre größte Sorge ist, dass die Einrichtung ein drittes Mal schließen muss. Das ist für sie als Leiterin, für ihr Personal und auch die Kinder nicht hilfreich. In den nächsten Tagen wälzt sie Ideen, wie sie den eingeschränkten Regelbetrieb organisieren soll. „Sobald ein Mitarbeiter ausfällt, hinkt das ganze System“, sagt sie mit Blick auf die Vorgaben, dass die Kinder nur in festen Gruppe und nur mit festen Erziehern betreut werden sollen. Nichtsdestotrotz: Die Freude darüber, dass die Kinder wieder in die Einrichtung kommen, ist groß und ungebrochen. Wenn da nur diese schwarze Wolke nicht wäre.

Roßweiner Inzidenzwert trübt die Vorfreude

Gemischte Gefühle zur bevorstehenden Öffnung hat auch Katrin Stenker. „Nichts würde ich mir für meine Kinder sehnlicher wünschen, als dass sie wieder in die Schule und die Kita gehen dürfen“, sagt die Roßweinerin, die drei Kinder hat. Doch der aktuell für Roßwein gemeldete Inzidenzwert beunruhigt sie immer noch. „Und unterirdisch finde ich diese Spontanität. Endgültig am Freitag zu klären, wie es am Montag weitergeht – Eltern und Schulen sind doch keine Marionetten.“

Roßweins Bürgermeister Veit Linder findet die anvisierte Öffnung gut. Es werde Zeit, sagt er, bevor die Schäden für Kinder und Eltern nachhaltig werden. Vorbereitet sind die Einrichtungen seiner Stadt – die Hygienekonzepte aus der Zeit des ersten Lockdowns stehen.

Notbetreuung stark genutzt – Kindeswohlgefährdung drohte

„Wir freuen uns auf alle unsere Kinder und werden am Montag wieder volles Haus haben“, sagt Romy Greim, Leiterin des Kinderhauses „Am Holländer“. In Döbelns zweitgrößter Kindereinrichtung sind 242 Kinder angemeldet. 106 Kinder waren gestern in der Notbetreuung im Haus. Zum einen arbeiten viele Eltern in Pflege- und Gesundheitsberufen sowie bei Feuerwehr und Polizei. Zum anderen wies das Jugendamt für viele Kinder die Notbetreuung im Kinderhaus an, weil ihre Familien zuhause überfordert waren und Kindeswohlgefährdung drohte. „Es wird Zeit, dass für die Kinder und für uns nun wieder Normalität einkehrt und die Kinder endlich wieder soziale Kontakte außerhalb der Familie haben können“, sagt Romy Greim. Allerdings werden alle Gruppen voneinander getrennt mit festen Erzieherinnen betreut. Deshalb geht eine Betreuung nur zwischen 7 und 16 Uhr. Die Betreuung im Früh- und Spätdienst muss ausgesetzt werden.

Auch Ute Behrisch, Leiterin des Evangelischen Kindergartens St. Florian in Döbeln, und ihr Team freuen sich darauf, am Montag wieder alle Kinder begrüßen zu können. „Wir haben die Kinder sehr vermisst.“ Auch hier waren in den letzten Wochen mehr Kinder vom Jugendamt zur Notbetreuung angemeldet worden, weil deren Familien im Lockdown an ihre Grenzen gekommen waren. Dennoch sieht Ute Behrisch die Öffnung auch mit gemischten Gefühlen. „Ich wundere mich, dass Sachsen am Dienstag vorprescht und nicht die Runde mit der Kanzlerin am Mittwoch abgewartet hat. Und ich sorge mich auch ein wenig, dass die Öffnung vielleicht doch noch ein wenig zu früh ist. Vielleicht hätten wir noch bis Ende Februar durchgehalten.“

Öffnung kommt für Eltern keinen Tag zu früh

In der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ in Polkenberg freut sich die Belegschaft darauf, am Montag wieder alle Kinder begrüßen zu können. Für die Eltern, so weiß Einrichtungsleiterin Simone Reinhold, kommt die Öffnung der Kita keinen Tag zu früh. Viele seien bereits zu Weihnachten am Limit gewesen. „Und von den Kontakten zu den vielen Eltern wissen wir: Die Kinder wollen in den Kindergarten. Zu Hause fehlen ihnen die Spielgefährten. Manche Kinder weinen deswegen zu Hause.“

In den kommenden Tagen werden die Eltern telefonisch informiert. Letztlich bleibt es eine Öffnung im eingeschränkten Regelbetrieb: Die Kinder dürfen gebracht und geholt werden, und dabei sind weiterhin diverse Vorsichtsmaßregeln zu beachten. „In unserer vergleichsweise kleinen Einrichtung mit einer Kapazität von 30 Kindern ist diese Art von persönlichem Kontakt organisatorisch möglich“, sagt die Leiterin. Vorbereitet sei die Einrichtung jedenfalls, unter anderem habe sich die Belegschaft selbst darum gekümmert, dass insgesamt sieben Zimmer der Kita neu gemalert sind.

Eingewöhnung für alle

Für Simone Reinhold wird ab Montag unter anderem spannend, wie sich die Kindern wieder zusammen finden. Drei Krippen-Kinder kommen zum Beispiel als Eingewöhnungskinder dazu. „Im Grunde ist es jetzt eine Eingewöhnung für alle, denn auch wenn es die Gruppen früher bereits gab: Die Kinder müssen sich in ihrem sozialen Verband jeweils neu orientieren. Ein Vierteljahr, das ist in der sozialen Entwicklung eines so kleinen Kindes ungeheuer lang.“ Wie schnell sich unter diesen Umständen ein für den Kita- Betrieb nötiger geregelter Tagesablauf herstellen wird, das werde sich zeigen.

