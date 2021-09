Elternbeiträge in Waldheim sollen steigen

Waldheim

Eltern sollen im neuen Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt Waldheim will die Beiträge für die Kindertagesstätten erhöhen. Am meisten soll sich der Beitrag für die Krippe verteuern. Allerdings liegt er mit 20 Prozent der Betriebskosten noch im gesetzlichen Rahmen, den das Sächsische Kita-Gesetz vorgibt.

Dass in Waldheim die Elternbeiträge steigen müssen, ergibt sich aus der Betriebskostenabrechnung für die Kindertagesstätten für das Jahr 2020. Diese hatte die Verwaltung im Juli den Stadträten präsentiert. „Die Kosten sind wieder gestiegen, auch beim Personal“, sagte Hauptamtsleiterin Mandy Schützel. So stünden 0,3 bis 0,5 Vollzeitäquivalente mehr zu Buche, wie Personalstellen im Verwaltungsdeutsch heißen. Das schlüge mit zusätzlich 50 000 Euro pro Jahr zu Buche.

Mit zwölf Euro fällt die Teuerung bei den Krippenplätzen am deutlichsten aus. Hier soll der Beitrag für das erste in der Krippe täglich neun Stunden betreute Kind von 238 auf 250 Euro steigen. Die neunstündige Betreuung des zweiten Kindes soll 150 Euro (bisher 143 Euro), die des dritten Kindes aus einer sogenannten vollständigen Familie 50 Euro (bisher 48 Euro kosten). Alleinerziehende sollen einen geringeren Beitrag zahlen: 225 Euro (bisher 214 Euro) für das erste, 125 Euro (bisher 119 Euro) für das zweite und 25 Euro (bisher 24 Euro) für das dritte Kind bei täglich neun Stunden Betreuung in der Krippe einer Waldheimer Kita. Die 200-Euro-Grenze überschritten die Waldheimer Krippen-Beiträge 2019. Seitdem hat die Stadt diese jährlich erhöht.

Die Eltern von Kindergarten -und Hortkindern will Waldheim nicht so sehr zur Kasse bitten, wie die von Krippenkindern. Allerdings kosten solche Betreuungsplätze insgesamt auch weniger. So ist geplant, für die tägliche neunstündige Betreuung im Kindergarten von den Eltern für das erste Kind 114 Euro (bisher 109), das zweite Kind 68 Euro (bisher 66) und das dritte Kind 23 Euro (bisher 22) zu nehmen. Alleinerziehende sollen 103, 57 und elf Euro jeweils für die tägliche neunstündige Betreuung des ersten, zweiten und dritten Kindergartenkindes zahlen. Die sechsstündige Betreuung im Hort soll 65, 39, 13 Euro jeweils für das erste, zweite und dritte Kind kosten, Alleinerziehende sollen dafür jeweils 59, 33 und sieben Euro bezahlen.

Der Waldheimer Stadtrat tagt am Donnerstag, 30. September, ab 17 Uhr in der Turnhalle der Grundschule, Am Schulberg 3, Waldheim.

Von Dirk Wurzel