Leisniger Bücherei: Ganzes Regal voller Krimis

Sofas, Stühle, Sessel, alles ist weg geräumt in der Stadtbibliothek von Leisnig. Der Internetarbeitsplatz ist ebenfalls nicht nutzbar. „Und die Kinder können sich noch nicht wieder zum Spielen treffen. Alles ist auf die Medienausleihe beschränkt.“ Kerstin Otto, Leiterin der Stadtbibliothek von Leisnig, ist dennoch froh, dass in der Bücherei wieder Betrieb ist.

Dieser hat sich den allgemeinen Bestimmungen unterzuordnen. Der Anderthalb-Meter-Abstand zwischen den Besuchern sowie den Angestellten sei unter allen Umständen zu wahren. „Möchte ein Besucher ein Buch empfohlen haben, holen wir es zur Beratung nach vorn an den Tresen“, so Kerstin Otto weiter. Die Beratung am Regal ist derzeit noch tabu.

Bestand neu strukturiert

Apropos Regal: In der Zeit der vollkommenen Schließung waren die Bibliotheksangestellten nicht untätig, erledigten Arbeiten, die sonst im Ausleihalltag liegen bleiben. Ein Teil des Buchbestandes für Erwachsene wurde umstrukturiert,worüber sich vor allem die Krimi-Leser freuen werden: Der gesamte Bücherbestand an Kriminalromanen ist seit Neuestem in einem Extra-Real zusammengefasst.

Seit dem 4. Mai können in der Bibliothek wieder Bücher ausgeliehen werden, zunächst in der kontaktlosen Ausleihe, am Fenster. Dafür wurden damals Termine vergeben, es gab schon sehr viel positive Resonanz.

„Ganze Familien kamen vorbei auf der Suche nach neuem Lesefutter. Und davon gibt es einiges mehr: Mehrere hundert Medien wurden neu in den Bestand eingepflegt, sowohl Bücher als auch Spiele oder DVDs. Teils handelt es sich dabei um Neueinkäufe, teils um Spenden, die zuvor immer erst gesichtet werden müssen“, hieß es weiter.

Neues Futter für Büchersommerleser

Allein mehr als hundert neue Bücher kamen zum Beispiel für den diesjährigen Büchersommer dazu, „und den wird es auf jeden Fall wieder geben", so Otto weiter.

Gefehlt habe in diesem Jahr die Leipziger Buchmesse - immer eine Richtschnur dafür, was in der Bibliothek gut läuft. „Diese Informationen haben wir uns in diesem Jahr stärker als sonst aus dem Internet geholt.“

Nach Ottos Einschätzung habe die Ausleihe von e-Books über die Netzplattform Onleihe erheblich zugenommen.

Online-Ausleihe stark gestiegen

„Mancher, der sonst nur während der Urlaubszeit darauf zurückgriff, weil es im Ferienflieger einfach die platzsparende Variante ist, hat sich nun mit elektronisch lesbaren Büchern eingedeckt. Mehr als tausend Medien seien auf diesem Weg ausgeliehen worden, schätzt sie ein.

Ob sich das auch in der Jahresstatistik in einem signifikanten Anstieg der Onleihe auswirken werde, müsse sich allerdings erst noch zeigen: „Ob Bibliotheksleser in diesem Jahr in Größenordnungen in die Ferien fliegen und dann dieses Angebot ebenfalls nutzen werden, steht schließlich noch in den Sternen.“

Kerstin Otto geht davon aus, dass auch von den Online-Ausleihern ein Großteil später doch wieder zum klassischen Buch zurück kehren werde.

Von Steffi Robak