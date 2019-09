Endlich Harthaer Bürgermeistervize – Was treibt Ronny Walter an?

Hartha

Alle Hände gingen nach oben: Die Stadträte waren mit den Vorschlägen des ersten und zweiten stellvertretenden Bürgermeisters einverstanden. Seit Mitte August übernehmen Ronny Walter ( CDU) und Regina Roßbach (Freie Wählergemeinschaft Hartha) diese Aufgabe. Im Gespräch mit der DAZ erzählt Walter, was sich bereits geändert hat und welche Ziele sie gemeinsam mit Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) verfolgen.

Freude über neues Amt

„Ich bin froh darüber zweiter Bürgermeister geworden zu sein“, sagt Walter breit lächelnd. Bereits seit zehn Jahren ist der 30-Jährige schon im Stadtrat vertreten. „Es ist schön, dass die Arbeit mit dem Verein ankommt“. Gemeint ist der Verein Jugend Aktiv Harthe, den er vor neun Jahren ins Leben gerufen hat. Auch weiterhin möchte Walter so engagiert sein, wie ihn die Stadt bereits erleben durfte – ob im Osterhasenkostüm für Harthaer Kinderoder mit Hemd für die Belange der Stadtratsitzung.

Unterstützung für den Bürgermeister

„Der Bürgermeister soll uns wirklich als Unterstützung ansehen“, sagt er nachdrücklich. Um als Stütze agieren zu können, gibt es seit neustem einen monatlichen Termin, an dem sich Kunze sowie seine rechte und linke Hand treffen. „Wir besprechen alles, was die Stadt betrifft“, so Walter. Was genau, lässt er offen, genauso wie die Projekte, die er in Zukunft angehen möchte. Das eine verrät er allerdings: „Viele reden unsere Stadt schlecht und ich möchte dazu beitragen, dass es aus den Köpfen rausgeht“. So lebe Hartha von Werten, wie dem Vereinsleben und Gemeinschaftlichkeit. Außerdem sei die Nahversorgung gut und es gäbe viele Ärzte, was im ländlichen Raum nicht immer der Fall sei. „Klar, gibt es immer noch wenig für die Jugend, aber die positiven Seiten können wir trotzdem wertschätzen“, sagt der Vizebürgermeister.

Nächster Bürgermeister?

Walter selbst ist in Wendishain aufgewachsen und lebt mittlerweile in der Stadt. Für ihn gibt es keinen Grund dort wegzugehen. In die Kommunalpolitik rutschte er durch den Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebs Günter Roßberg, schnupperte allerdings bereits zu Schulzeiten in der AG für junge Politiker politische Luft. Vor fünf Jahren ließ er sich schonmal für den zweiten Bürgermeister aufstellen, doch scheiterte. „Vielleicht hatten die Stadträte noch nicht das Vertrauen“, spekulierte er. Und käme irgendwann auch der Sitz des Bürgermeisters für ihn in Frage? „Dazu sage ich jetzt mal nichts“, erklärte Walter mit einem Grinsen.

Von Nicole Grziwa