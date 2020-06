Endlich: Harthas Park am Reinhardtsthal wird aufgepäppelt

Hartha

Während nebenan bereits die Handwerker Hämmern, genießen am Reinhardtsthal die Entlein noch die Ruhe. Doch im kommenden Jahr soll dem alten Park an der Leipziger Straße endlich wieder neues Leben eingehaucht werden. Beschlossen wurde dies am vergangenen Donnerstag vom technischen Ausschuss des Harthaer Stadtrats.

Verwuchert und baufällig: Auch der historische Teich soll erneuert werden. Das überschüssige Schilf muss zum Beispiel weg. Quelle: Max Hempel

Da der 1933 erbaute Park unter den Denkmalschutz fällt, ist noch einiges zu beachten. „Wir haben dazu ein Architekturbüro beauftragt, das sich speziell um solche Belange kümmert“, erklärt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Eine Schönheitskur hat das Reinhardtsthal allemal verdient. Zuletzt sanierte die Stadt nach der Wende die Grünfläche mitsamt Teich sowie dem Denkmal für die antifaschistischen Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkriegs. Die meisten Bänke sind beschädigt, rund um das Denkmal wuchert Gestrüpp, ebenso wächst das Schilf im Weiher mannshoch.

Projekt soll durch Leader-Fördermittel finanziert werden

„Die Zeit ist nun reif“, sagt Kunze. Mit dem Bau des benachbarten Seniorenheims Care Palace sei der Anlass gegeben, das Thema nun endlich anzugehen. In den vergangenen Jahren musste es oftmals nach hinten verschoben werden, weil immer wieder andere wichtige Dinge auf der Prioritätenliste nach oben gerückt seien, so das Stadtoberhaupt.

Der Park am Reinhardtsthal soll nach der Eröffnung des Care Palace als Begegnungsstätte für die dort heimischen Senioren sowie Anwohner und Familien dienen. Geplant ist laut Kunze deshalb Folgendes: Der Zugang von der Straße auf das Gelände soll barrierefrei gemacht werden, damit auch Rollstuhlfahrer keine Probleme haben. Der Wildwuchs rund um das Denkmal verschwindet und auch das Denkmal erhält einen neuen Platz. Es wird weiter nach vorne auf den Rasen zur Straße hin verlegt. An dessen alte Stelle rückt dann ins Zentrum ein Kinderspielplatz mit Sitzgelegenheiten ringsum. Außerdem entsteht noch ein direkter, jedoch nicht barrierefreier, Weg per Brücke über den Flemmingener Bach vom zukünftigen Care Palace in den Park.

In diesem Jahr werden dazu noch die Planungen beginnen. "Ab Februar wollen wir dann mit der Bauphase starten. Rund 270.000 Euro wird der Umbau kosten. Die Gelder dazu werden aus dem Leader-Fördertopf beantragt.

Von Max Hempel