Endlich eingeweiht: KulturSchule in Schrebitz hat neuen Vorplatz

Schrebitz

Eigentlich sollte die Einweihung des neuen Vorplatzes der KulturSchule schon im Februar gefeiert werden später dann Ende März. Beide Male kam Corona dazwischen, die Einweihung rückte in weite Ferne. Jetzt nutzte die Gemeinde die Gunst der Stunde und machte es offiziell: Der neue Vorplatz der KulturSchule ist seiner Bestimmung übergeben. Wenn nichts dazwischen kommt und die Infektionszahlen mitspielen, können die Vereine des Ortes ihn bald zum Leben erwecken. Denn genau dafür ist er da.

Vorbei ist die Zeit der riesigen Schlaglöcher, der Risse und Schmarren. Die Straßenbaufirma Andrä aus Leisnig machte aus dem Vorplatz ein richtiges Schmuckstück. Eine kleine Bühne ist der heimliche Höhepunkt der Sanierung des 1.500 Quadratmeter großen Areals. Dabei sah es zwischenzeitlich mal so aus, als würden die Kosten das Projekt sprengen. 200.000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Budget standen zur Verfügung, angereichert mit den Eigenmitteln der Gemeinde. Eine erste Kostenschätzung ergab jedoch Gesamtkosten in Höhe von rund 438.000 Euro.

Bürgermeister Dirk Schilling (links) und die Gemeinderäte bei der offiziellen Einweihung des neuen Vorplatzes in Schrebitz. Quelle: Sven Bartsch

Also setzten Planer und Gemeindeverwaltung den roten Stift an, kürzten hier und da weg, wo es möglich war. So, dass das Geld am Ende reichte, mit 11.000 Euro nur ein wenig teurer wurde. „Es gab viele zusätzliche Kosten, aber wir haben gemeinsam mit der Straßenbaufirma Kompromisse gesucht und gefunden“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Ein solches Einsparpotenzial gab es beispielsweise bei den Borden. An der Zuwegung, die vom Vorplatz bis ganz nach vorn zur Turnhalle führt, war die verzichtbar.

Zu tun gab es allerhand. Das meiste davon kaum sichtbar. So musste der Boden ausgetauscht werden, eine neue Trinkwasserleitung bis zur Turnhalle wurde verlegt. Was man aber sieht, ist der schöne neue Belag und die Bühne. „Wir haben hier rege Vereine im Ort, die die Bühne bei ihren Veranstaltungen nutzen können“, so der Bürgermeister. Da wäre zum Beispiel der Schrebitzer Carneval Club (SCC) der jedes Jahr sein Sommerfest feiert. Oder der Heimatverein, der sein Domizil in der KulturSchule hat und zum Ende des Jahres beispielsweise den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Zwei stationäre Buden bieten Raum, um für die Bewirtung der Besucher auf solchen Veranstaltungen zu sorgen.

Von Stephanie Helm