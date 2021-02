Roßwein/Dresden

In den Sozialen Netzwerken posierte er im T-Shirt mit Aufdruck „Roßwein wehrt sich.“ Als die NPD mit ihrer „Westenshow“ begann, lief er mit Nazikadern aus Döbeln „Schutzzonen-Streife“ in Roßwein. Diese hatten die Initiatoren um den Döbelner Ex-NPD-Stadtrat Stefan Trautmann damals öffentlichkeitswirksam in den sozialen Netzwerken im Internet geteilt. Schon damals schwebte das Damoklesschwert Haftaufenthalt über dem Endvierziger.

Schmuggler geholfen

Das Schöffengericht des Amtsgerichtes Döbeln hatte den Mann im Oktober 2017 zu anderthalb Jahren Haft wegen der Beihilfe zu einem Drogenverbrechen verurteilt. Im Juli und August 2016 soll er einem Drogenschmuggler ein Fahrzeug sowie eine Fahrerin für die Fahrten ins Methamphetamin-Paradies Tschechische Republik gestellt haben sowie zweimal bei diesem Mann jeweils ein halbes Gramm Crystal gekauft haben. Der Angeklagte schwieg zu diesen Tatvorwürfen, seine Verteidigerin beantragte Freispruch. Aber das Gericht sah die Tatvorwürfe als erwiesen an, stützte sich auf die Aussage des Schmugglers sowie die Nachrichten, die die Ermittler auf dessen Mobiltelefon fanden, als sie ihn hops nahmen.

Geständnis im Landgericht

Gegen das Urteil legte er Berufung ein. Im Juli 2019 verhandelte die 7. Kleine Strafkammer diese am Landgericht Chemnitz. Die Kammer senkte die Strafe auf elf Monate ohne Bewährung. Sie sah es als nicht erwiesen an, dass der Roßweiner wusste, dass der Schmuggler große Mengen Crystal ins Land holt. Der Endvierziger hatte – anders als im Amtsgericht – die Tatvorwürfe nun eingeräumt. Allerdings sagte er dabei, dass er nicht über den Umfang des Schmuggels bescheid gewusst haben will.

Wohl weil es keine Bewährung gab, legte der Endvierziger Revision ein. Das Oberlandesgericht (OLG) hob das Urteil auf und verwies es an eine andere Berufungskammer zurück. Diese entschied wieder: Elf Monate ohne. Zu schwer wog der Kammer die kriminelle Karriere des Mannes. 18 rechtskräftige Verurteilungen bis auf die Vermittlung der Drogenfahrt standen damals zu Buche. Die zu diesem Zeitpunkt vorletzte Verurteilung – sieben Monate Haft mit Bewährung – gab es wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit dem Besitz kinderpornografischer Schriften. 2017 folgte noch eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Corona bringt Haftaufschub

Nun hat er einen Eintrag im Bundeszentralregister mehr. Denn: „Der Senat hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichtes Chemnitz vom 28. April mit Beschluss als unbegründet verworfen“, teilt Gesine Tews, Richterin am OLG Dresden und dessen Pressesprecherin, auf Nachfrage von lvz.de mit. Somit wird der Roßweiner bald Post von der Staatsanwaltschaft bekommen – die Ladung zum Haftantritt. Allerdings, so ist bei der Behörde zu erfahren, ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafen wegen Vergehen derzeit ausgesetzt. Wegen Corona sei das so. Und wegen eines Vergehens ist der Roßweiner Rechte nun auch rechtskräftig verurteilt.

