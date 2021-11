Endlich wieder Tischtennis-Turnier in Clennen

Leisnig/Clennen

Nach langer Zwangspause trafen sich am Sonntag in Clennen die Tischtennisfreunde zu ihrem Nichtaktiven-Turnier. Es war das 47. Tischtennisturnier für Frauen und Männer, die nicht im aktiven Punktspielbetrieb sind. Nach den üblichen 3G-Corona-Kontrollen ging es pünktlich um 9.30 Uhr los. Michael Heckel, Vorsitzender der Sportgemeinschaft Sitten, eröffnete das Turnier.

Elke Einhorn, Siegerin bei den Frauen. Quelle: Steffen Engelhardt

15 Männer, zwei Frauen

Das Starterfeld bei den Männern war mit 15 Teilnehmern gut besetzt. Die Teilnehmer kamen unter anderem vom TSV 1884 Naunhof, vom LSV Mörtitz, aus Machern und natürlich von der SG Sitten. Es wurde in vier Gruppen gespielt. Danach ging es im K.O.-System weiter, wobei alle Platzierungen ausgespielt wurden. Bei den Frauen gab es leider nur zwei Starterinnen, die dann in drei Spielen die Siegerin ausspielten.

Nils Knietzsch Quelle: Steffen Engelhardt

Siegfried Theuner ältester Spieler

Es siegte Elke Einhorn vor Marion Seidlitz, beide von der SG Sitten. Sieger bei den Männern wurde Nils Knietzsch aus Machern vor Jerome Zschörner aus Mörtitz und Bernd Theuner, ebenfalls aus Machern. Zur Siegerehrung wurden wie immer zuerst der älteste und der jüngste Spieler geehrt. Siegfried Theuner war mit 81 Jahren der Senior unter den Teilnehmern, Nils Knietsch mit 20 Jahren der Jüngste. Danach gab es für die Erstplatzierten Pokale und Urkunden. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es traditionell kleine Sachpreise. Alle fanden es super, sich einmal wieder zu sehen und miteinander die Kräfte zu messen. Das 48. Nichtaktiven-Turnier soll am letzten Sonntag der Winterferien 2022, also am 27. Februar 2022, stattfinden.

Von Steffen Engelhardt