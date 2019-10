Endlich wieder selber laufen: Die komplizierte Rettung von Ahmads Bein

Leisnig

Ein T-Shirt, eine Hose, ein verwundetes linkes Schienbein, dessen Knochengewebe bereits untergeht – so schildert der Mediziner Rainer Junghans den Eingangszustand eines im Februar in die Leisniger Helios-Klinik eingelieferten kleinen Jungen. Während der Fünfjährige damals getragen werden muss, weil selbstständiges Gehen nicht möglich ist, deutet heute nur noch ein langes weißes Pflaster auf die fünf Operationen hin, die der mittlerweile Sechsjährige über sich ergehen lassen musste.

Dank „ Friedensdorf “ aus Afghanistan zur Behandlung eingeflogen

Springlebendig flitzt Ahmad Shah über den Krankenhausflur. Insbesondere mit den Ärzten Dr. Hassan Issa, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, sowie Rainer Junghans, Departmentleiter für Orthopädie und Unfallchirurgie, ist der Junge aus Afghanistan sichtlich vertraut, während Fremden gegenüber eher Zurückhaltung waltet. „Er ist trotzdem ein sehr lustiger Zeitgenosse, vor allem bei den Schwestern taut er auf. Irgendwie gehört er zum Inventar“, weiß Kliniksprecherin Juliane Dylus.

Ein gutes Team (v.links): Ahmad Shah, Dr. Ulla Lieser und Dr. Hassan Issa. In Deutsch kann sich der Junge mittlerweile gut verständigen. Quelle: Sven Bartsch

Der kleine Patient wurde aus Afghanistan eingeflogen, auf Veranlassung der Hilfsorganisation „ Friedensdorf“ mit Sitz in Oberhausen. Bereits zum sechsten Mal übernimmt die Helios-Klinik Leisnig die Behandlung für ein Friedensdorf-Kind. „Die Hilfsorganisation arbeitet mit Organisationen wie dem Roten Halbmond oder dem Roten Kreuz zusammen, auch mit Vertretern kriegsbeteiligter Armeen, damit kriegsverletzten Kindern geholfen werden kann“, schildert Junghans. Dabei werde Wert darauf gelegt, dass wirklich Kinder in Deutschland behandelt werden, deren Familien eine Behandlung im eigenen Land nicht finanzieren können. Jeder Fall wird eingehend geprüft, damit nicht Protektionismus Tür und Tor geöffnet werde, welchen Kindern aus begüterten Familie der Vorzug einer medizinischen Behandlung in Deutschland zuteil wird.

Die Organisation „Friedensdorf“ Die Hilfseinsätze der Organisation Friedensdorf International geben verletzten und kranken Mädchen und Jungen, die in ihren von Kriegen und Krisen heimgesuchten Heimatländern nicht behandelt werden können, eine Chance zu überleben. Die Organisation bietet außerdem Hilfe zur Selbsthilfe durch Projekte in den Heimatländern der Kinder. Die Mitglieder wollen das friedenspolitische Bewusstsein der Menschen in Deutschland schärfen. Neben der Hauptstelle in Dinslaken / Oberhausen gibt es drei weitere Koordinationsstellen in Deutschland. Gegründet wurde das Friedensdorf 1967. Ursprünglich wollten die Gründer Kindern aus dem Nahen Osten und Israel helfen, angesichts des dort drohenden militärischen Konfliktes. Mit Vietnam sorgte ein anderer Kriegsschauplatz für Grauen. Der eigentliche Beginn des Friedensdorfes war der Vietnamkrieg. Dabei verletzte Kinder und Jugendliche waren die ersten Friedensdorf-Kinder. >> www.friedensdorf.de

Zweimal jährlich organisiert die Hilfsorganisation Friedensdorf den Flugzeugtransport der Kinder aus Krisengebieten nach Deutschland, momentan aus Angola sowie aus Afghanistan. Ahmad Shahs Familie lebt in der Region um Kabul. Zu seiner Familie habe er während seines Aufenthalts in Deutschland keinen Kontakt. Dies sei von der Hilfsorganisation so gewünscht. Ahmad Shah hat nach dem Wissen der Leisniger Klinikärzte zwei oder drei ältere Brüder sowie eine jüngere Schwester, die beim Vater leben. Die Mutter ist gestorben.

Am 15. Oktober wird Ahmad Shah die Heimreise antreten. Diese führt erneut über die Zwischenstation Friedensdorf, denn: „Eine wesentliche Aufgabe der Hilfsorganisation besteht darin, die Kinder für daheim wieder integrierbar zu machen“, erläutert Junghans. Zwar liege es nahe, die kleinen Patienten zum Beispiel mit Geschenken zu verwöhnen – „schon aus Mitleid“, gesteht der Mediziner ein. Doch sie müssten sich auch nach so langer Abwesenheit wieder in den sehr einfachen Verhältnissen zu Hause zurechtfinden können. „Alles andere wäre für sie eine Katastrophe“, so der Mediziner.

Friedensdorf-Kind Ahmad Shah aus Afghanistan wurde erfolgreich in der Helios-Klinik in Leisnig behandelt. Was den Jungen daheim erwartet, ist ungewiss. Quelle: Sven Bartsch

Der sechsjährige Ahmad Shah brachte aus Afghanistan nicht nur die Schienbeinfraktur mit, sondern auch eine schwere Knocheninfektion mit einem multiresistentem Keim im Bein. Neben Reinhard Junghans und Hassan Issa und Dr. Ulla Lieser, Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sorgte sich das Team der Kinderstation darum, dass der Junge genesen kann. Die Behandlung wird von der Klinik selbst finanziert. Auf diese Weise unterstützt das Haus die Bemühungen der Hilfsorganisation Friedensdorf.

„Es ist die Entscheidung jedes einzelnen Hauses, ob ein Kind zur Behandlung angenommen wird“, erläutert Klinikgeschäftsführerin Peggy Uhlmann. Sie kennt dies von ihrer vormaligen Wirkungsstätte in Plauen, dass Friedensdorf-Kinder behandelt werden. Sie sagt: „Auch in Leisnig ist es uns ein großes Anliegen, dass den verletzten Kindern geholfen werden kann.“

Von Steffi Robak