Waldheim

Ein Millionenprojekt realisiert der Sensorspezialist Endress + Hauser Conducta GmbH in Waldheim. Am Mittwoch hat die Firma den ersten Spatenstich zelebriert. Das Unternehmen hatte das Land bereits vor drei Jahren gekauft. Es grenzt an den bisherigen Unternehmensstandort im Waldheimer Gewerbegebiet an der Landsberger Straße. Endress + Hauser will über 20 Millionen Euro in den neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort investieren.

„Mit dieser Investition bekennen wir uns eindeutig zum Standort Waldheim“, erklärt Geschäftsführer Dr. Manfred Jagiella. Er absolvierte gemeinsam mit Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU), Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sowie dem Waldheimer Betriebsleiter Dr. Axel Fikus und weiteren Gästen den offiziellen Akt des ersten Spatenstichs. „Mit neuen Produktionsbereichen, zusätzlichen Büroflächen sowie Entwicklungslaboren ist der Standort, an dem aktuell zirka 350 Mitarbeitende beschäftigt sind, für die Zukunft bestens gerüstet“ erläutert Dr. Fikus das Vorhaben.

Medienvertreter waren zum ersten Spatenstich nicht eingeladen. Aber das Unternehmen informierte unmittelbar danach per Pressemitteilung. Darin heißt es, dass der Neubau die bestehende Nutzfläche nahezu verdoppeln wird. Möglich wurde das Vorhaben durch den Zukauf weiterer Grundstücke unmittelbar neben dem bisherigen Gebäude. Dank der Investition kann die Produktions- und Distributionslogistik weiter optimiert werden. Auch für die über 100 Mitarbeitenden in Entwicklung und Engineering entstehen auf mehr als 3000 Quadratmetern neue, moderne Arbeitswelten. Ein Sportbereich und eine große Kantine runden das Projekt ab.

Im August vergangenen Jahres kam das Bauvorhaben des Spezialisten für Flüssigkeitsanalyse erstmals detaillierter öffentlich zur Sprache. Damals besuchte der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst den Unternehmensstandort in Waldheim. Einen großen Anteil an dessen Produktpalette machen Sensoren aus, mit denen man den ph-Wert messen kann. Keine Kläranlage, kein Trinkwasserwerk und keine Brauerei kommt ohne diese Messtechnik aus. Auch Pharmaindustrie, Chemiebetriebe, Kraftwerke und Papierhersteller gehören zur Kundschaft von Endress + Hauser.

„Im Sensorkompetenzzentrum am Standort Waldheim entwickelt und fertigt Endress+Hauser elektrochemische und optische Sensoren. Dort entstehen auch Sensoren mit Memosens Technologie, die weltweit die industrielle Messtechnik revolutioniert haben und mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet wurden“, informiert das Unternehmen in der Pressemitteilung.

Am Hauptsitz in Gerlingen nordwestlich von Stuttgart sowie an den weiteren Standorten in Groß-Umstadt (Hessen), Anaheim (Kalifornien) und Suzhou (China) stellt die „Endress + Hauser Conducta GmbH“ hochinnovative Sensoren und Messsysteme für die Umwelt- und Prozessindustrie nicht nur her, sondern entwickelt diese auch.

Von diw/daz