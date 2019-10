Döbeln

Die Arbeiten am Ersatzneubau der Brücke an der Straße des Friedens in Döbeln neigen sich dem Ende zu. Wenn alles gut geht, vor allem wenn das Wetter weiter mitspielt, könnte in der zweiten Novemberhälfte die Freigabe der Brücke erfolgen. Zudem ist damit ein weiterer Mosaikstein für den Hochwasserschutz der Stadt gesetzt. Seit Montag werden die Fahrbahn der Brücke und Teile der angrenzenden Uferstraße bituminiert. Das Aufbringen des Asphalts dauert voraussichtlich die ganze Woche. „Danach werden mit Hochdruck alle noch erforderlichen Restarbeiten angegangen“, erklärt Thomas Zechendorf, Projektleiter von der Landestalsperrenverwaltung (LTV).

Zur Galerie Die Arbeiten rund um die neue Muldebrücke in Döbeln sind so gut wie fertig. Die Freigabe könnte so in der zweiten Novemberhälfte erfolgen. So sieht es aktuell vor Ort aus.

Es werden noch Straßenmarkierungen aufgebracht, Geländer komplettiert und es finden Sicherheitsprüfungen statt. Die Belieferung des naheliegenden Lebensmittelmarktes bleibt dabei laut Zechendorf sichergestellt. Die alte Brücke über die Flutmulde musste im Zuge der Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz durch eine neue ersetzt werden. Die neue Brücke kostet insgesamt rund 2,3 Millionen Euro und wird aus Mitteln des Freistaates Sachsens und des Bundes finanziert.

An verschiedenen anderen Stellen ist die Döbelner Hochwasserschutzlinie bereits fertig. So wurde an der Ritterstraße zwischen 2009 und 2010 eine Hochwasserschutzmauer gebaut. Im Döbelner Ortsteil Sörmitz wurden in den Jahren 2013 und 2014 auf der rechten Seite des Mühlgrabens eine Hochwasserschutzmauer und ein Deich errichtet. Seit 2013 laufen außerdem die Arbeiten an der Flutmulde. Sie wird auf einer Länge von rund 1,15 Kilometern ausgebaut. Im Frühjahr 2019 konnte mit dem vierten Bauabschnitt begonnen werden. Zwischen der Brücke „ Bahnhofstraße“ bis zur Mündung in die Freiberger Mulde wird an der Flutmulde derzeit eine Hochwasserschutzmauer gebaut. Das Verteilerwehr an der Freiberger Mulde, das bei Hochwasser den Zufluss in die Flutmulde reguliert, wurde bereits im Jahr 2016 fertiggestellt. Bis zu 220 Kubikmeter Wasser können damit in die Flutmulde abgeleitet werden.

