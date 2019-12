Endstation in Baderitz: Gaststätte und Wanderweg dicht

Baderitz

Hartmut Jeromin macht Schluss. Zum Jahresende schließt er seine Gaststätte und Herberge am Stausee in Baderitz. Der 64-Jährige verabschiedet sich nach mehr als 30 Jahren im Geschäft. Schon jetzt können Wanderer und Radfahrer den Jahnatalweg am Stausee nicht mehr nutzen. Der Weg liegt auf dem Grundstück von Hartmut Jeromin. Vor vielen Jahren legte er ihn als Wanderweg an, pflanzte Büsche und Sträucher und kümmerte sich bis zuletzt um die Pflege des Weges. Das ist jetzt vorbei, ein Schild verbietet den Durchgang. Damit ist ein Teil des Jahnatalweges jetzt ein Privatweg.

Jahnatalweg seit fünf Jahren Thema

Schon vor fünf Jahren war der Jahnatalweg ein Thema zwischen Hartmut Jeromin und der Gemeindeverwaltung. Der Verlauf des Weges sollte ein Stück weit verändert werden, der Treppenaufgang verschwinden. „Die Gemeinde hat mich vor fünf Jahren angeschrieben, ob ich ihnen den Weg überlasse“, erinnert sich der Gastwirt. Doch Hartmut Jeromin wollte den Weg lediglich verkaufen, nicht aber schenken.

Zwischendurch erschien im Amtsblatt der Gemeinde eine Ankündigung zur Umwidmung des Weges. Darin stand auch geschrieben, der Eigentümer des Weges, Hartmut Jeromin, müsse der Umwidmung widersprechen, sonst sei sie gegeben. „Ich habe das durch Zufall gelesen und bin direkt in Einspruch gegangen.“ Wieder standen beide Seiten vor ungeklärten Tatsachen.

Weil sich nichts tat, kündigte er der Gemeinde bereits Ende 2018 das Nutzungsrecht für die knapp 500 Meter Weg, die über sein Grundstück verlaufen und bis dato Teil des Jahnatalweges waren. „Auch da habe ich keine Antwort bekommen.“

Verkauf ist vom Tisch

Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig muss sich nun Gedanken darüber machen, wie der Jahnatalweg künftig verlaufen soll. „Wir müssen uns im nächsten Jahr darum kümmern, eine andere Route zu finden“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler). Damals, so das Gemeindeoberhaupt, sei es zu keiner Einigung gekommen. „Das dauert seine Zeit.“ Doch die Zeit ist mittlerweile abgelaufen, der Weg gesperrt. Für Hartmut Jeromin sei auch ein potenzieller Verkauf des Weges vom Tisch. Laut Immo Barkawitz müsse sowieso eine andere Route gefunden werden, denn der Treppenaufgang sei nicht länger tragbar. Wie genau der Jahnatalweg künftig verlaufen könnte, steht noch nicht fest.

Abnehmer für 35.000 Quadratmeter gesucht

Gastwirt Hartmut Jeromin bereitet sich unterdessen auf seinen Ruhestand vor. Die letzten Tage in seinem Gastronomieleben sind gezählt. Was danach mit dem Grundstück und den Räumlichkeiten passiert, ist ungewiss. Hartmut Jeromin will das gesamte Objekt auf einer Fläche von 35.000 Quadratmetern verkaufen – samt Wanderweg und einen Teil des Stausees. „Am liebsten wäre mir, wenn jemand etwas anderes als Gastronomie hier verwirklicht. Selbst Wohnbebauung wäre denkbar.“ Vereinzelt gab es schon Interessenten, doch noch war nicht das Richtige dabei.

Schöne und anstrengende Zeit

Hartmut Jeromin will dieses große Kapitel in seinem Leben ohne Frust abschließen. „Es war eine schöne Zeit, wenn sie auch anstrengend war“, sagt der Gastwirt noch. Seit 1990 betrieb er die Herberge am Stausee, wuchs in einer Gastonomen-Familie heran. „Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit verging.“ Was er macht, wenn die Gaststätte zu ist? „Solange das Grundstück noch mir gehört, gibt es genug zu tun.“

Von Stephanie Helm