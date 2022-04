Roßwein/Döbeln

Weil die Energiekosten im Zuge des Ukraine-Krieges in die Höhe schnellen und hoch sind wie nie, hat die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) ihren deutschlandweit rund 6000 Einrichtungen eine Handlungsempfehlung ausgesprochen. Vor dem Hintergrund, dass Energielieferungen an Schwimmbäder deutlich reduziert werden und ein Betrieb dann nur unter sehr energiesparenden Bedingungen möglich sein könnte, sollte an erster Stelle die Beckenwassertemperatur in den Bädern um zwei Grad abgesenkt werden.

Damit könnten Betriebskosten eingespart werden. In den beiden Stadtbädern des Altkreises Döbeln ist die Handlungsempfehlung registriert worden. Doch aktuell wird weder in Roßwein noch in Döbeln etwas an der Wasser- oder Lufttemperatur in den Hallen geändert.

Einnahmen einbüßen bei Temperatursenkung

Das hat natürlich Gründe. In Roßwein würde man sich mit einer Absenkung der Wassertemperatur ins eigene Fleisch schneiden und Einnahmen einbüßen. 29 Grad Celsius hat das Wasser in Roßwein an normalen Tagen, die Lufttemperatur liegt bei 31 Grad. Dieses Verhältnis ist am effektivsten. Bei zwei Grad Unterschied ist die Wasserverdunstung nämlich am niedrigsten.

„Mit den Temperaturen, die wir hier anbieten, ziehen wir unsere Gäste an und erzielen bestimmte Besucherzahlen“, sagt Stadtbadchef Jens Göhler, der es grundsätzlich auch als unglücklich empfinden würde, wenn nach zwei Jahren Corona-Zwangsunterbrechung die Bäder nun wieder schließen müssten. Zur vorgeschlagenen Temperaturabsenkung sagt er: „Was nützt es uns, wenn wir Energie einsparen, uns aber gleichzeitig die Gäste ausbleiben.“

Besonderheit in Roßwein: Warmbadetag

Über das Schulschwimmen, die Schwimmkurse und das Rehaschwimmen kommt ein Großteil der Besucher ins Roßweiner Hallenbad. „Das sind Altersgruppen, die bestimmte Temperaturen brauchen.“ Ein besonders großer Besuchermagnet sei der freitägliche Warmbadetag. Das ist eine Besonderheit in der Roßweiner Halle. Zwischen 31,5 und 31 Grad hat das Wasser an diesen Tagen. „Da haben wir aktuell wieder tolle Zahlen“, sagt Göhler. In sechs Stunden über 100 Besucher – das sei für das kleine Bad in Roßwein enorm.

Das Hallen- und das Freibad sind schon immer ein großer Kostenfaktor für die Stadt, nicht erst seit der Energiekrise. Allein aus diesem Grund habe man bereits in der Vergangenheit immer großen Wert auf Energieeinsparungen gelegt. Die Anlage, die die Haustemperatur regelt, ist auf größtmögliche Effektivität ausgelegt und hat in den zurückliegenden Jahren Stück für Stück neue Pumpenelemente bekommen. Auch im Freibad werde mit Blick auf Energieeinsparung gearbeitet: Mit Solar und energieeffizienten Pumpen.

Wärme fürs Döbelner Bad ist Abprodukt

Auch im Döbelner Stadtbad wird nicht über eine Absenkung der Temperaturen nachgedacht. Hier werden die Becken mit Fernwärme aus dem Heizkraftwerk am Niederwerder beheizt. Die Wärme entsteht in den so genannten Kraft-Wärmekopplungsanlagen. Mit Gasturbinen wird Strom erzeugt. Die Wärme ist ein Abprodukt, das so sinnvoll genutzt wird. Die Wärme zu reduzieren, hieße auch die eigene Stromerzeugung der Stadtwerke zu drosseln. Man würde dann mehr Strom aus anderen Kohle- und Gaskraftwerken einkaufen müssen. „Das erscheint uns aktuell sehr unsinnig“, so Döbelns Stadtwerkegeschäftsführer Gunnar Fehnle. So bleibt es bei 29 Grad im großen Schwimmbecken und bei 31 beziehungsweise 33 Grad im Nichtschwimmer-, im Kinder- und im Warmbecken.

Das Döbelner Stadtbad wird übrigens derzeit bestens angenommen. Die Besucherzahlen sind nach Wegfall der Corona-Beschränkungen enorm gestiegen. Auch der neu gestaltete Kinderbereich ist stark frequentiert. Dadurch steigt auch die Verweildauer der Badbesucher.

Von Manuela Engelmann-Bunk