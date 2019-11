Engagierte Zirkusfans gehen in Ruhestand

Döbeln

Dass in den letzten 30 Jahren nahezu alle namhaften Zirkusunternehmen in Döbeln gastierten – das ist auch der Verdienst der Mitglieder der Interessengemeinschaft Zirkus-Varieté in Döbeln. Die Döbelner Zirkusfreunde trafen für die Stadtverwaltung eine Vorauswahl, sorgten dafür, dass immer nur anerkannte Zirkusbetriebe in der Stadt anreisten. Sie kümmerten sich um die Wagenkolonne auf dem Zirkusplatz und um viel Werbung, damit das jeweilige Chapiteau auch gut besucht war.

Jetzt löst sich die Döbelner Interessengemeinschaft Zirkus-Varieté nach 33 Jahren Bestehen aus Altersgründen auf. Für Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser, Kultursachgebietsleiterin Angela Petzold und Liegenschaftsamtsleiter Jürgen Aurich war das am Dienstag ein Grund der IG Zirkus-Varieté ein Dankeschön für die jahrelange gute Zusammenarbeit zu sagen. „Dank Ihnen hatten wir in all den Jahren immer hochwertige Zirkuskunst in unserer Stadt zu Gast“, bedankte sich das Stadtoberhaupt bei Roland und Gisela Wozniak sowie Schriftführerin Ingrid Ernst. Die drei sind der verbliebene Kern des Döbelner Vereins. Doch Roland Wozniak, mittlerweile 75 Jahre alt, und die beiden Frauen (beide 69) sind aus Altersgründen nun weniger aktiv. Statt nur auf dem Papier weiter zu existieren, soll der Verein deshalb ordentlich aufgelöst werden.

Quelle: Jürgen Kulschewski

Die Idee einer Interessengemeinschaft Zirkus-Varieté hatte einst der Döbelner Gerhard Voss, der die Gruppe 1986 noch unter der Obhut des DDR-Kulturbundes aus der Taufe hob. „Damals haben wir im Saal des Hotels Zschackwitz Tanzveranstaltungen organisiert und dazu Varieté-Künstler eingeladen“, erinnert sich Gisela Wozniak. 1995 übernahm ihr Mann Roland Wozniak die Leitung des Vereins. Er ist seit frühester Kindheit Zirkusfan und soll zu Beginn ihrer nunmehr 50-jährigen Ehe sogar die eine oder andere Verabredung vergessen haben, weil ein Zirkus in der Stadt war. Irgendwann ließ sich Gisela Wozniak vom Zirkusvirus ihres Mannes anstecken. Über die Jahre kennt das Ehepaar alle namhaften Zirkusunternehmen im deutschsprachigen Raum. Viele sind sogar ehrenhalber Mitglied der IG Zirkus-Varieté Döbeln. Und sie bestätigten immer wieder, dass Zirkusfreunde wie in Döbeln, die sich für ihre Gastspiele so engagieren, deutschlandweit einmalig sind. Roland Wozniak macht eine solche Würdigung stolz und ihm stehen ein paar Tränen der Rührung in den Augen. So viele schöne Erlebnisse verbinden die Döbelner Zirkusfreunde. Aber sie ärgern sich auch über militante Tierschützer, wegen denen etwa 2001 sogar ein Gastspiel des Zirkus Probst in Döbeln unter Polizeischutz gestellt werden musste.

Der Zirkuswelt bleiben die drei Döbelner auch weiter eng verbunden. Gisela Wozniak ist per Internetforen mit Zirkusfreunden deutschlandweit vernetzt. Und so lange es die Gesundheit zulässt, wollen die Zirkusfreunde auch noch den einen oder anderen Zirkus besuchen.

Von Thomas Sparrer